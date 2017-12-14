14.12.2017, 15:24

ВИДЕО: Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос про конкуренцию на выборах

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rus.delfi.ee
EST

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос про конкуренцию на выборах. Она, в частности, поинтересовалась, почему к участию в выборах не допущен Алексей Навальный, пишет Meduza.

Собчак задала вопрос, используя формулировки, которые предлагал Навальный. Президент РФ, отвечая на вопрос, сравнил Навального с украинским политиком, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и поинтересовался у Собчак, хочет ли она, ”чтобы они дестабилизировали ситуацию, чтобы были попытки госпереворотов?”

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