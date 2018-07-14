ВИДЕО | Крым превращается в пустыню: полуостров потерял половину урожая — Украина перекрыла канал

"Цифры Аксенова вообще сложно комментировать, я не понимаю, откуда он их берет", — сказал Лиев. Заявление премьера Крыма означает, что либо сельскохозяйственная отрасль полуострова за четыре года заметно потеряла, либо в местном правительстве сознательно занижают объемы потерь.

По словам российского аграрного эксперта Владимира Решетняка, засуху в Крыму ученые предсказывали еще в 90-х, и к ней можно было подготовиться.

В Крыму на 2,5 млн гектаров сельскохозяйственной земли — 1,2 млн гектаров пашен, из них треть — это орошаемые земли. В 2013 году орошалось порядка 300 тысяч гектаров.

Как говорит доктор сельскохозяйственных наук, академик-секретарь отделения растениеводства Александр Иващенко, в Крыму сейчас поднимают воду из скважин для полива, что приводит к засолению почв.

Сейчас в Крым не поступает пресная вода, а это не только отсутствие полива, это, прежде всего, ухудшение водного баланса почвенных вод. Потому что инфильтрация воды, которая происходила постоянно, подпитывала почвенные горизонты с водой и обеспечивала пресную воду на большой территории.

Если же это исключить, а сегодня активно делают скважины и берут воду из скважин для полива наверх, то радикально ухудшается ситуация с водным балансом в Крыму, потому что пустое место заполняется соленой водой, и соленые пласты оттуда вытеснить будет практически невозможно. То есть на долгосрочную перспективу уничтожается возможность получения пресной воды на территории Крымского полуострова.

Как пишет украинское издание "Обозреватель", Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 13 июля сообщило, что из-за засухи в Крыму значительно ухудшилось состояние растительности.

Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и в 2018 году. По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI (показатель количества активной биомассы), используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки в 0,3. В июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса NDVI по территории полуострова, составило 23%.

Крым без воды стремительно теряет растительность и превращается из курорта в пустыню



Привет всем, бегавшим на "референдум". Дальше—засоление почвы за счет артезианских скважин. Останутся только военные базы и количество народа необходимое для их обеспечения за нищенскую зарплату pic.twitter.com/WxnZSiEwIZ — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 Слава Україні!Glory to Ukraine! (@Vitauskas_A) July 13, 2018

Водный баланс на полях Крыма за счет строительства и реконструкции мелиоративных систем восстановится в течение 5 лет, сообщал в конце июня первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, Крым не единственный из регионов РФ, кторый столкнулся в этом году с засухой. "Это сегодня отражается на урожайности зерновых, она снижена на 20%. Но мы понимаем, что это естественный процесс", — сказал Хатуов, отметив, что в Крыму реализуется программа развития мелиорации.

"Речь идет о строительстве специальных накопителей, которые позволяют накапливать паводковые воды. Есть большая работа по реконструкции существующей мелиоративной системы. В течение 5 лет этот баланс (водный — ИФ) будет восстановлен", — сказал первый замглавы министерства.

Засуха в 2018 году кроме Крыма также на территории Чеченской Республики, в Волгоградской области, Республике Алтай, Республике Калмыкия. Режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях.