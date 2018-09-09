ВИДЕО: Ким Чен Ын не стал выступать на параде в Пхеньяне и не показал межконтинентальную ракету

Вместо него выступил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, формально являющийся главой государства. Однако, как отмечает агентство, его речь была сфокусирована на вопросах экономического развития, а не обороны.

В целом, по данным южнокорейского агентства "Ренхап", в Северной Корее на этот раз, судя по всему, постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися продефилировали не только военные, но и строители, а также — медработники.

Собственно, главной интригой среди иностранных журналистов, приглашенных в Пхеньян для освещения праздника, стал вопрос о том, появится ли на параде межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд. О ее создании в КНДР объявили еще в прошлом году.

Однако как сообщалось, на параде не было замечено баллистических ракет, способных поражать цели на большом расстоянии. Собравшимся показали только ракеты ближнего радиуса действия.

В феврале 2018 года в ходе масштабного военного парада КНДР показала межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, "Хвасон-15".

Наблюдатели отмечают, что к нынешнему военному параду было приковано внимание многих экспертов, стремящихся увидеть сигналы о том, действительно ли Пхеньян после саммитов Ким Чен Ына с лидерами США и Южной Кореи готов работать над денуклеаризацией.