09.09.2018, 13:25

ВИДЕО: Ким Чен Ын не стал выступать на параде в Пхеньяне и не показал межконтинентальную ракету

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NEWSru.com
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KoreaFoto: Handout, Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил военный парад в Пхеньяне по случаю 70-й годовщины образования страны, однако не стал выступать перед согражданами, сообщает ТАСС.

Вместо него выступил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, формально являющийся главой государства. Однако, как отмечает агентство, его речь была сфокусирована на вопросах экономического развития, а не обороны.

В целом, по данным южнокорейского агентства "Ренхап", в Северной Корее на этот раз, судя по всему, постарались, чтобы на параде было больше представителей "мирных" профессий, чем обычно. Так, перед собравшимися продефилировали не только военные, но и строители, а также — медработники.

Собственно, главной интригой среди иностранных журналистов, приглашенных в Пхеньян для освещения праздника, стал вопрос о том, появится ли на параде межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд. О ее создании в КНДР объявили еще в прошлом году.

Однако как сообщалось, на параде не было замечено баллистических ракет, способных поражать цели на большом расстоянии. Собравшимся показали только ракеты ближнего радиуса действия.

В феврале 2018 года в ходе масштабного военного парада КНДР показала межконтинентальные баллистические ракеты, в частности, "Хвасон-15".

Наблюдатели отмечают, что к нынешнему военному параду было приковано внимание многих экспертов, стремящихся увидеть сигналы о том, действительно ли Пхеньян после саммитов Ким Чен Ына с лидерами США и Южной Кореи готов работать над денуклеаризацией.

Часть парада с демонстрацией военной техники заняла около 20 минут из двух часов, которые продолжалось все мероприятие. Если бы руководство КНДР поставило целью показать, прежде всего, военную мощь страны, это было бы сделано другими средствами, отмечают наблюдатели.

В конце парада лидер КНДР поднялся со своего места и под шум приветствий помахал участникам парада рукой. Вслед за этим Ким Чен Ын вместе с гостем из Китая — спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента) Ли Чжаньшу — вышел на балкон трибуны, чтобы еще раз приветствовать участников.

После того, как он удалился, парад завершился. Однако празднование 70-летия образования КНДР продолжилось на улицах города. Возвращавшиеся в гостиницу представители СМИ из окна автобуса могли видеть заполненные жителями Пхеньяна улицы, которые продолжали скандировать лозунги в поддержку социализма и лидера страны.

Tallinn Hockey weekend
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