ВИДЕО: ”Камеди клаб” сделал новогодний скетч про Путина и котенка. Теперь его удаляют из соцсетей(19)
Новогодний ролик Comedy Club про президента России Владимира Путина удалили из соцсетей. Об этом сообщает TJournal.
Новогодний ролик Comedy Club про президента России Владимира Путина удалили из соцсетей. Об этом сообщает TJournal.
На видео отец рассказывает сыну сказку на ночь. По сюжету, президент, проезжая ночью по трассе Барнаул-Красноярск, спас котенка. Животное боялось перебежать дорогу, чтобы добраться к своей матери, но все же решилось. В это время машина президента летела по дороге с огромной скоростью. За секунду до наезда она остановилась. Котенок остался жив и встретил новый год с матерью. Президент взял его на руки и потребовал налить воссоединившейся семье молока.
”Об этом маленьком чуде никто бы не узнал, если бы совершенно случайно на трассе Барнаул-Красноярск в три часа ночи не оказалась бы вся съемочная группа Первого канала, ВГТРК, Russia Today, "Вести 24", "Вести 365 ","Сегоднячко" на НТВ, "Вчерашнечно" на ТВЦ, телеканал "ТВ-3" мистический, телеканал "Дождь" пессимистический, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова с микрофоном в руке. И даже Нагиев замечен в толпе”, — говорит голос за кадром, пока камера отдаляется и демонстрирует, как много людей было задействовано в постановке.
24 декабря RTVi писал, что видео впервые появилось на странице оппозиционера из Красноярска Владимира Перекотия в Facebook. В настоящее время ролик на его странице отсутствует. Ролик также начали удалять из ”ВКонтакте”.
В пресс-службе Comedy Club Production на просьбу ”Лента.ру” оперативно прокомментировать удаление ролика не ответили.
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