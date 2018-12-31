ВИДЕО: ”Камеди клаб” сделал новогодний скетч про Путина и котенка. Теперь его удаляют из соцсетей

На видео отец рассказывает сыну сказку на ночь. По сюжету, президент, проезжая ночью по трассе Барнаул-Красноярск, спас котенка. Животное боялось перебежать дорогу, чтобы добраться к своей матери, но все же решилось. В это время машина президента летела по дороге с огромной скоростью. За секунду до наезда она остановилась. Котенок остался жив и встретил новый год с матерью. Президент взял его на руки и потребовал налить воссоединившейся семье молока.

”Об этом маленьком чуде никто бы не узнал, если бы совершенно случайно на трассе Барнаул-Красноярск в три часа ночи не оказалась бы вся съемочная группа Первого канала, ВГТРК, Russia Today, "Вести 24", "Вести 365 ","Сегоднячко" на НТВ, "Вчерашнечно" на ТВЦ, телеканал "ТВ-3" мистический, телеканал "Дождь" пессимистический, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова с микрофоном в руке. И даже Нагиев замечен в толпе”, — говорит голос за кадром, пока камера отдаляется и демонстрирует, как много людей было задействовано в постановке.