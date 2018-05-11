ВИДЕО: Израиль обнародовал кадры уничтожения комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео уничтожения одной из целей в Сирии во время авиаударов, произведенных в ответ на произошедший в ночь на 10 мая обстрел израильской территории.
По утверждению Израиля, атака была совершена иранскими вооруженными формированиями, действующими на сирийской территории. Иран же категорически отрицает причастность к обстрелу.
В четверг на сайте ЦАХАЛа появилось видео, на котором видно, как выпущенная Израилем ракета уничтожает машину с установленным на ней военным оборудованием. Как пояснили в израильской армии, на запись попала атака на радар сирийских ПВО системы "Панцирь-С1" (по классификации НАТО — SA22).
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что на территории Сирии были атакованы более 50 целей, в том числе пять радаров сирийских ПВО систем С-200 (SA5), С-75 "Двина" (SA2), "Панцирь-С1" (SA22) и "Бук-М1-2" (SA17), напоминает NEWSru Israel. При этом отмечалось, что большинство ударов было нанесено по базам, штабам и разведывательным подразделениям сил "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции".