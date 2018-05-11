ВИДЕО: Израиль обнародовал кадры уничтожения комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

По данным Армии обороны Израиля, была атакована военная база Ирана к северу от Дамаска, склады вооружений в международном аэропорту Дамаска и другие объекты. Также был уничтожен автомобиль, с которого осуществлялись запуски ракет в сторону Израиля. Все израильские самолеты, участвовавшие в операции, благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Атака производилась в ответ на обстрел Израиля, произведенный, по утверждению ЦАХАЛа, иранскими военными с территории Сирии. Для проведения атаки Иран использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" советского производства, сообщили ранее в израильской армии.

Иран же отвергает причастность к ночному обстрелу, утверждая, что это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию. "В Сирии нет иранских военных и нет баз. Израиль врет. Вчера удар нанесла Сирия, и это ответ на многочисленные нападения на эту страну", — сказал ранее заместитель председателя комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Бейги.

Напомним, 8 мая Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии в районе Аль-Кисуа к юго-западу от сирийской столицы Дамаска. По одной из версий, была атакована база в Сирии, принадлежащая Ирану. Накануне СМИ сообщали о нескольких погибших в результате этих авиаударов.