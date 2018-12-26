ВИДЕО: Израиль нанес по иранским объектам в Сирии масштабный удар

25 декабря Армия обороны Израиля задействовала свою систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Был нанесен ответный удар по иранским объектам вблизи Дамаска. Атака велась с самолетов Израиля, находившихся в ливанском воздушном пространстве.
В Дамаске заявили, что речь идет о самой масштабной израильской атаке после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, пытаясь контратаковать самолеты ЦАХАЛа, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.
Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет, передает NEWSru Israel.
Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник сообщает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада. Кроме того, в районе Дамаска был атакован штаб террористической организации "Хизбалла", расположенный в местной школе. В Сабуре был обстрелян штаб 4-й сирийской дивизии, в Катане — штаб 10-й сирийской дивизии. В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Кроме того, удары были нанесены по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.
Журнал Newsweek, ссылаясь на данные Пентагона, утверждает, что в результате ракетного удара, нанесенного израильскими ВВС по аэропорту Дамаска, пострадали несколько высокопоставленных членов ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла", готовившихся к вылету в Тегеран. Согласно сообщению, источник получил данную информацию от израильских военных.
Государственный телеканал Сирии SANA сообщает, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких израильских ракет. "Наши средства ПВО столкнулись с ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", — заявил военный источник. По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.
Официально ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.
Video of an S-125 Air Defence missile impacting a small building just outside Damascus after malfunctioning, this happened numerous times to Syrian Air Defence missile tonight#Syria #Damascus pic.twitter.com/XSI4JD9VwT— CNW (@ConflictsW) December 25, 2018
В публикациях израильских СМИ отмечается, что удар по цели к западу от Дамаска был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска совершил посадку самолет Boeing-747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.
Сообщается также, что целью атаки могла быть делегация "Хизбаллы", прибывшая в Дамаск из Бейрута примерно в 16:00, чтобы сесть на иранский самолет и отправиться в Тегеран на похороны умершего 25 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди.
В твиттере CNW опубликовано видео, на котором показан один из эпизодов ракетной атаки на сирийские объекты вечером 25 декабря. Судя по комментарию к этому видео, показано, как сирийский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" пытается перехватить ракету, но в итоге поражает здание в окрестностях Дамаска.