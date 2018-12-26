ВИДЕО: Израиль нанес по иранским объектам в Сирии масштабный удар

Журнал Newsweek, ссылаясь на данные Пентагона, утверждает, что в результате ракетного удара, нанесенного израильскими ВВС по аэропорту Дамаска, пострадали несколько высокопоставленных членов ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла", готовившихся к вылету в Тегеран. Согласно сообщению, источник получил данную информацию от израильских военных.

Государственный телеканал Сирии SANA сообщает, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких израильских ракет. "Наши средства ПВО столкнулись с ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", — заявил военный источник. По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.

Официально ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.

Video of an S-125 Air Defence missile impacting a small building just outside Damascus after malfunctioning, this happened numerous times to Syrian Air Defence missile tonight#Syria #Damascus pic.twitter.com/XSI4JD9VwT — CNW (@ConflictsW) December 25, 2018

В публикациях израильских СМИ отмечается, что удар по цели к западу от Дамаска был нанесен через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска совершил посадку самолет Boeing-747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, вероятно, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения. Ранее неоднократно сообщалось, что гражданские самолеты этой иранской авиакомпании осуществляют перевозки военных грузов.

Сообщается также, что целью атаки могла быть делегация "Хизбаллы", прибывшая в Дамаск из Бейрута примерно в 16:00, чтобы сесть на иранский самолет и отправиться в Тегеран на похороны умершего 25 декабря иранского высокопоставленного чиновника Хашеми Шахруди.

В твиттере CNW опубликовано видео, на котором показан один из эпизодов ракетной атаки на сирийские объекты вечером 25 декабря. Судя по комментарию к этому видео, показано, как сирийский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" пытается перехватить ракету, но в итоге поражает здание в окрестностях Дамаска.