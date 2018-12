ВИДЕО: Израиль нанес по иранским объектам в Сирии масштабный удар

Журнал Newsweek, ссылаясь на данные Пентагона, утверждает, что в результате ракетного удара, нанесенного израильскими ВВС по аэропорту Дамаска, пострадали несколько высокопоставленных членов ливанской шиитской террористической организации "Хизбалла", готовившихся к вылету в Тегеран. Согласно сообщению, источник получил данную информацию от израильских военных.

Государственный телеканал Сирии SANA сообщает, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких израильских ракет. "Наши средства ПВО столкнулись с ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", — заявил военный источник. По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.

Официально ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.

Video of an S-125 Air Defence missile impacting a small building just outside Damascus after malfunctioning, this happened numerous times to Syrian Air Defence missile tonight#Syria #Damascus pic.twitter.com/XSI4JD9VwT