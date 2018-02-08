ВИДЕО: Из-за майнера криптовалют в России сгорела многоэтажка. Кто в ответе за ремонт?

6 февраля около трех ночи по местному времени в шестиэтажном доме в городе Артеме (Приморский край) начался сильный пожар. Огонь распространялся по квартирам верхних этажей с большой скоростью из-за сильного ветра, пишет "Медуза".

Пожар удалось локализовать только к семи утра. По данным МЧС Приморского края, никто из жильцов дома не погиб. Одного человека госпитализировали из-за осложнений, которые возникли у него от вдыхания угарного газа. Жильцов сгоревших квартир пока поселили на одной из турбаз рядом с городом.

По основной версии, пожар произошел из-за того, что житель квартиры № 28 майнил криптовалюты. Он мог устроить короткое замыкание или большую перегрузку на электросеть. Один из жильцов дома по имени Евгений рассказал ”Медузе”, что проснулся в ту ночь от того, что во дворе внезапно стало очень светло.

”Чтобы понять, что это за свет, я выбежал на балкон и первым делом увидел: мужчина лет 45 убегал из подъезда. Он был в зимней одежде и с двумя системными блоками в руках. Он их ронял, поднимал и снова бежал”, — рассказывает Евгений. В управлении МЧС по Приморскому краю также говорят, что в квартире, где был очаг пожара, найдено ”оборудование, которое по габаритам похоже на оборудование для майнинга”. Это системные блоки, охладители, видеокарты и другая техника. Евгений сказал, что про жильца квартиры № 28 он ничего не знает, как и соседи, с которыми он успел обсудить пожар. Задержан или нет мужчина, в чьей квартире начался пожар, неизвестно.

Полностью сгорело восемь квартир, еще сорок получили серьезные повреждения. Во время пожара прорвало трубы отопления, и те квартиры, до которых не дошел огонь, заливало кипятком. Над четырьмя подъездами из семи полностью сгорела кровля. На улице во время пожара было около 28 градусов мороза.

”Отопление у нас уже починили, свет дали, но в самой квартире еще нужно будет сушить влагу. Пока мы с семьей живем у родственников”, — говорит Евгений.

Ремонт жильцам пострадавших квартир придется делать за свой счет, поскольку все они являются собственниками. По словам Евгения, пришедший на встречу с жителями чиновник городской администрации (Евгений не услышал его фамилию) сказал, что ”если бы в нашем доме была хоть одна муниципальная квартира, они помогли бы”. Днем 7 февраля эту информацию подтвердила пресс-служба мэрии Артема.