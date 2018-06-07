ВИДЕО и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Прошла "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале не было зрителей, а только волонтеры

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Прямая линия с Путиным 2018

Редакция русского Дельфи прощается с вами, всего доброго!

Путин: всем, кто так думает, спасибо большое!

СТРАНА ВОПРОСЫ ЗАДАЕТ, А ЯХОЧУ ВАС ПОДДЕРЖАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ!

И САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ:

Спасибо читателям DELFI, это была прямая текстовая трансляция Прмяой линии президента РФ В.В.Путина

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ!

Мы в состоянии сделать, но нам надо сконцентрироваться. Мы сделаем это, если будем вместе!

Нам надо работать вместе. Не надо прибегать к крайним мерам, как в 30-50-х годах. Сегодня прорыв могут сделать только свободные люди.

Поэтому нам надо собрать волю в кулак, прыгнуть в последний вагон поезда нового технологического уклада.

Но если мы будем отставать, не будем развивать транспорт и вязь, технологии, здравоохранени и образовани - это поставит под вопрос наш суверенитет.

Были сконцентрированы все ресурсы стран. Сегодня такой угрозы вроде бы и нет.

Тогда всякий раз речь шла об экстремальных, кризисных ситуациях.

Безопасность вроде бы обеспечена. Большая территоррия, много минерального сырья, подготовленные люди.

При обсуждении прорыва вспоминают задачи, которые стояли перед страной в 30-е и 50-е годы 20-го века.

Прорыв невозможен без мобилизации каждого человека. Что сказать людям, чтобы никого не оставить равнодушным?

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС!!!

"Вам на политическом Олимпе не одиноко?"

Нет. не одиноко. Это тот случай, когда один в поле не воин.

В моем деле оперирую другими категориями - это не вопрос веры, это вопрос гарантий.

"Как вы определяете, кому верить, а кому нет?"

Я об этом давно думаю. Но не в баквальном смысле. Это в итоге решит народ. Избиратели.

"Готовите ли Вы своего преемника?"

Сам я со многими на "Вы". На этом уровне взаимоуважние должно сохран\яться

ВВП: со многими коллегами сложились неформальные отношения. На"ты" мы с премьером Японии, президентом Франции и т.д.

"Кто из коллег обращается к Вам на "ты"?"

Путин: нет, невозможно.

"Проезд по Крымскому мосту могут сделать платным, это реально?"

Все это слышит Сергей Кожугетович Шойгу. Кивает.

Президент попросит военных в Сирии привезти родных Ирины в Россиию и даст Ирине гражданство.

Путин: Ваш случай особый, это большая беда и трагедия, что с вами произошло.

Просит у ВВП гражданство России.

Женщина потеряла ногу и кисть руки. Два года не видела детей. Они в Сирии вместе с мужем. Сама - гражданка Украины

Ирина попала в 2016 году под обстрел в Алеппо, Сирия. Тяжелейшая травма.

На очереди - уникальная история из Санкт-Петербурга. Кафедра ортопедии Военно-медицинской академии.

Путин говорит, что "ребятишки очень симпатичные", и школа у них будет.

У школы и села есть будущее - говорит врио.

Слово дают врио губернатора Виктору Томенко. Он говорит, что планов закрытия нет, видимо "сбой информации" на уроне местного самоуправления.

Только на школьные автобусы 1 млрд 700 млн рублей

Нам надо развивать школьную сеть, чтобы регионы не вымирали.

Не такая уж и малокомплектная школа, говорит Путин. Вопрос ваш понятен.

47 учеников

Путин: А сколько учеников в школе?

Чиновникам проще закрыть школу, чем ремонтировать. Они говорят, что будут детей подвозить за 7 км в другую школу.

Со дня основания школы (19 лет) не былоо ремонта.

Село умрет, если школу закроют. Переезжать я не хочу, 40 лет прожила.

Школу собираются закрыть, что делать?

Есть проблема, которая не решается годами.

Переносимся на родину Василия Шукшина, на Алтай

Зачем - все западное же ведь плохое??

В следующем году будут введены новые требования к английскому языку в профтехучилищах - чтобы рабочие якобы могли читать документацию на английском.

Ольга Васильева, министр просвещения, говорит очень многословно...

Путину его тревога понятна.

Предлагает послушать министра просвещения.

9-классник называет себя по фамилии-имени-отчеству и задает вопрос относительно экзаменов.

Далее. Школьники готовятся к ЕГЭ, но успевают и записывать вопросы президенту

Нет, пока не ездил, но собираюсь во время визита и встречи с председателем Си.

Школьник спрашивает, ездил ли Путин на высокоскоростных поездах в Китае?

Видео-вопрос из Китая

А Сенцова задержали за подготовку террористической деятельности в Крыму!

Путин: Это беспрецедентно, что Вышинского задержали за его журналистскую деятельность. Неслыханно!

Вопрос из соцсетей: рассматриваете ли вы вариант обмена журналиста Вышинского, задержанного в Киеве, на режиссера Сенцова, арестованного в Крыму?

Путин: вопрос ваш понятен. Но некоторые товары стоят меньше, некоторые - больше. После запуска грузового транспорта цены стабилизируются и уравняются.

В первый же день хлынул поток туристов. Цены на полуострове остаются очень высокими. Когда они снизятся?

Керчане, крымчане благодарят Путина за мост

Переносимся на другую часть Крымского моста

в ближайшие 6 лет планируется почти 10 триллионов

5,1 триллионов рублей за последний период направлено на дорожное строительство

ВВП: наша страна огромная, исторически так сложилось, что дороги плохие...

Водитель: не все дороги такого качества, и хотелось бы улучшения. Будет ли повышение финансирования? Какие еще масштабные проекты планируются?

Жители города Керчь радуются новому мосту.

Коррепондент обращается к автомобилистам: Откуда-куда-зачем?

Дорога при этом выглядит пустынно...

300 тысяч машин прошло за 3 недели по этой дороге

В прямом эфире главная стройка страны - Крымский мост!

Обещает разобраться.

На связи Айсен Николаев, и.о. руководителя республики Саха-Якутия

Путин призывает обратить внимание на проблему губернаторов, министров, и так далее. И доложить!

Преподаватель ПТУ. С 1 января з/п повысилась, а с апреля опять уменьшилась.

Это мера временная или постоянная?

Звонок из Якутии

А бюджетникам сначала подняли с Нового года, но после выборов, в апреле - урезали.

В России по-прежнему задерживают зарплаты.

Ведущий: есть много телефонных звонков. - Да, пожалуйста.

Собственник должны сделать свои предприятия конкурентоспособными, платить налоги и т.д.

"Национализируйте нефтянку!" - Может быть, и не надо было тогда "назначать" миллиардеров.

Но это уже сделано, не воротишь. Национализация - сложный опасный вопрос, который может привести к негативным последствиям во всей экономике.

"Кругляк в Китай?" - Спасибо, что обратили вгнимание. Много было принято мер по строительству перерабатывающих заводов.

"Состояние пляжей в районе Якорная щель неудовлетворительное". - Это ответственность РЖД, которая вкладывает довольно большие деньги...

"Запад не признает Асада. Зачем Вы признаете Порошенко?" - Путин: Интересный вопрос!

"Постройте стадионы на Урале, за Уралом и на Дальнем Востоке"

ВВП ускоряет темп

Путин: знаю, что люди давно этого хотят. Посмотрим, будем иметь в виду.Все учтем

"Постройте мост на Сахалин за время Вашего президентства"

"Верните ГОСТ на молочные продукты"

Для этого и нужен прорыв, чтобы в том числе улучшить инфраструктуру

"Вы говорите прорыв, прорыв. А дороги в Моздоке ужасные!"

Читает дальше: почему в школу прапорщиков не берут женщин?

Путин: Мы уделяем внимание свободе прессы!

Почему Газпром финансирует "Эхо Москвы"?

Почему мясо короввы называют говядиной? Путин переадресовывает вопрос бывшему министру сельхозяйства. Гордеева возвращают на связь.

Вопросы зачитывает сам Путин: "Володя, ты не устал?" - Нет.

Появится единый инфопортал "Наша природа"

Говорит долго, даже приходиться его прерывать

Через полгода в России вступят в действие новые правила переработки отходов.

На связи вице-премьер правительства РФ Гордеев А.В.

(Похоже, главам регионов собираются добавить полномочий - слишком много Путин на их уровень переводит вопросов)

А также с региональными органами власти и губернаторами.

Нужен тесный контакт с волонтерами, с ОНФ, который много сделал, чтобы высветил проблему

В будущем однако они будут строиться причем десятки и сотни.

Всего 38 заводов в России работает по более-менне современной технологии.

В год страна производит 70 миллионов тонн отходов. 1100 полигонов в более-мнее нормальном состоянии. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ просто свалок, часть деятельности криминализована

В советское время муслор не утилизировлся

ВВП: Это острый вопрос. мы на него обращаем все больше внимания

Готовы брать на себя ответственность, но нет индустрии переработки отходов. Может быть, объединить усилия???

Люди стремятся сортировать мусор, но...

В Девяткино, Ленобласти завод работает по принципу печки-буржуйки.

Люди боятся мусоросжигательных заводов, с другой стороны.

Сваливают даже прямо возле памятников героям войны

По всей стране такое происходит, самая напряженная ситуация в Московской области.

Свалки возле жилых домов, отходы везут на закрытые полигоны.

Миллионы вопросов. Очень много - о свалках и мусоре

Более трех часов идет трансляция

НО и это еще не все.Но пока об этом не скажем.

Есть и два изделия с ядерными двигательными установками - ракета и подводный аппарат. Там нужно еще сделать кое-что в плановом режиме.

в 2020-м году в вооруженные силы придет стратегический ракетный комплекс "Сармат"

На вооружении стоит и ЛАЗЕРНЫЙ боевой комплекс.

Гиперзвуковая система "Кинжал" уже стоит на вооружении в Южном округе.

Система "Авангард" там испытана, скорость 20 МАХ

ВВП: Это не уроки, а опыт. Новейшие системы вооружения там испытываются, хоть это и не полигон.

Ведущий: Самые важные уроки сирийской кампании?

(а ведь уже минимум два раза Путин отчитывался о таком выводе раньше...)

Пока вывод не планируется.

Российские военные будут оставаться в Сирии до тех пор, пока это выгодно в России.

Это благородная миссия по защите России от боевиков из стран б.СССР, которые там скопились.

Наши войска в Сирии - уникальный инструмент для опробывания армии в боевых условиях. Мы не забудем потери, не остави в беде семьи товарищей, не вернувшихся из Сирии.

На связь выходит Сергей из Карачаево-Черкесии, работающий пенсионер. вопрос как к верховному главнокомандующему: Когда выведут войска из Сирии?

Здесь и губернатор Ростовской области.

Путин просит их "поработать" с этими людьми - они нам не чужие

На связи министр внутренних дел Владимир Колокольников. Но слова ему не дают...

Решение - в привлечении наших соотечественников. Тех, кто связан с Русским миром, владеющих языком.

Их и сейчас очень мало, это отзвук 90-х

К 2030-му году число женщин детородного возраста сократится на 25%

Надо рещить вопросы с получением российского гражданства. Это проблема экономического характера.

Мне странно, что есть пробелмы с документами и трудоустройством.

Путин: Я всегда относился к Украине, как к братской стране

Новороссийским беженцам, оказывается, несладко живется и в России...

Им пришлось переехать из Донецка и Луганска.

Группа людей обратилась с проблемой.

Юг России!

Переносимся в Ростовскую облать, г. Батайск

Серьезные, однако, вопросы дали озвучить блогерам!

Газпром собирается развивать сеть газозаправок. Россию надо переводить на газомоторное топливо.

Путин: для нас это имеет особую специфику. Чтобы выработать электричество для таких машин, нужно жечь уголь и газ, что для экологии не есть хорошо.

в России в 2017 году продано всего 17 электромобилей

Будут ли субсидии для электроавто?

Еще один блогер, живущий рядом с лесом, интересуется проблемами экологии.

Однако явление имеет место быть, надо посмотреть и прикинуть, как это можно использовать.

В Японии отчасти применяется, в других странах не работает. Наш ЦБ считает, что криптовалюты не могут быть средствами платежей, они ничем не обеспечены.

Путин: своей криптовалюты не может быть ни у одной страны. Майнинг у нас не регулируется. Мы относимся к этому осторожно.

Возвращаемся к блогерам в Москва-Сити

Тут речь о недоработках в коммуникации между федеральным и местным уровнем власти.

Артем Хохоликов спрашивает о криптовалюте - будет ли она у России?

Ведущий: Как вы, Владимир Владимировчич, относитесь к таким вопросам, которые должны реашть местные власти?

Экспромтом тут, конечно, и не пахнет.

Докладывает уверенно, молодец.

Он в курсе проблемы, владеет информацией.

Да еще и Владимиров!

Еще один Владимир Владимирович!

В вашем конкретном случае мы поразбираемся, я буду ждать доклада губернатора Ставрополья... Но проблема более широкая

Проблема понятна.

В целом они решаются, но есть вот такие вопиющие случаи. Я не знаю, как местные власти формулируют ваши жилищные условия, но если признали аварийным в силу стихии, то проблемы должны решаться

2 года не могли попасть к губернатору Ставропольского края.

(на заднем фоне слышны какие-то женские крики)

потому что живут с 2002-го года якобы в нежилом фонде

Владельцев дома вывели из списков тех, кто может получить помощь

За репортажем из опасного дома с вниманием следит и глава Ставропольского края

Как стал дом просыхать, все новые трещины.

Весной появились новые сожители - лягушки.

24 мая 2017 года наши домовладения пострадали от наводнения. Течение унесло даже порог. 5 дней стояла вода. Полы проваливаются.

Год назад ВВП помог, но не всем. Из села Левокумка обратились 17 семей, которые живут в непригодном жилье.

Съемочная группа вновь на том же месте, на берегах реки Кума.

До сих проблема бюрократических проволочек не решена.

Год назад на Прямой линии разбирали вопрос о помощи людм, пострадавшим от наводнения.

Губернаторский корпус призван помочь.

Будут предприниматься шаги по реновации жилья по всей стране

Это не значит, что программа будет реализована только в Москве, говорит Путин.

Обеспечим все гарантии!

"Спасибо Вам за поддержку!". В городе началась работа, оформляется документация. Начато строительство на 250 стартовых площадок.

Сам Собянин на проводе

Путина знает о вопросах, о проблемах

Это грандиозная программа. 400 млрд рублей в Москве.

Стремиться нужно к 7%-ной ставке по ипотеке.

Еще одна грань жилищной проблемы - реновация

"Мы принимаем всем меры по снижеению ставок ипотечного кредитования. Сейчас она меньше 10%, недавно была двузначной"

Присоединился и первый вице-премьер и министр финансов Силуанов

Растет число клиентов ипотеки.

Сразу и губернатора Ивановской области - в студию!

Ух ты!

Постановление ошибочно, и его нужно поправить. Огорчу минфин. Стоить это будет 9 миллиардов рублей. Мы это поправим!

Путин: "Вы правы. Что я могу сказать?"

Дмитрий просит внести поправочку в закон.

Про 4-го, 5-го и следующих детей ничего не сказано.

НО в банке сказали, что семья не подпадает под льготу. Она положена лишь при рождении второго или третьего ребенка.

Ставка 13%, но есть постановление правительства РФ, позволяющее снизить ставку до 6%.

Жена не работает, а ипотека "душит".

Глава семьи Дмитрий сам строит своими руками дом. Жена сидит дома с детьми.

Многодетная семья Верховских ремонтирует жилье.

Отправляемся в "город невест" - Иваново

С июля 2019 года вводится новый Закон о долевом строительстве, который позволит сократить кол-во "пирамид" и жульничества

Это позволит выйти на запуск в 120 млн кв.м. жилья в год, как велел Путин

Но систему долевого участия закрыть нельзя.

Подключается еще один Владимир Владимирович, на сей раз - министр строительства Якушев В.В.

Темпы строительства будут расти. Раз в 10 лет каждая семья сможет улучшить свое жилищное положение!

В стране свыше 1,1 миллиона договоров о долевом строительстве, 3,4 триллиона рублей.

Но она намного шире. До сих пор недостаточно внятное регулирование. Объем же строительства жилья большой.

Президент обещает все зафиксировать и решить проблему.

Липецк. Обращаются 1500 жителей района Европейский. Не достроено.

"Мы хотим жить! Помогите!"

Она повсеместна. Но есть регионы, где с этим успешно борются

Переходим к проблемам обманутых дольщиков жилья.

Будем поддерживать ваши разработки. Поздравляю с изобретениями!

Путин: я недавно был в "Курчатнике",в курсе проблем и разработок. Говорит, что необходимо завершить процесс сертификации изобретений.

Они предлагают новые методы заживления ран, котоыре могли бы быть в каждой скорой помощи

Здесь ученые работают над сверхсовременными био-подобными технологиями.

Вопросы из одного из самых закрытых научных институов, Курчатовского

Когда Путин поверил в бога?Глава государства ответил, что для него это интимный вопрос. По его словам, каждый человек рождается с верой в бога.

Президент относится к этом осторожно и аккуратно. Правительству дано поручение увеличить доходы пенсионеров

Вопрос из Курска о повышении пенсионного возраста

Каждый пятый вопрос - на социальную тему, в том числе о пенсиях

Вся тяготы работы Для Путина компенсируются тем, что это забота о людях и о родине

Какой совет от отца вы бы передали вашим внукам? Путин: не врать.

Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа? Путин: На ваш вопрос трудно дать ответ. Если у меня нет ответа, я стараюсь его найти, вместе с коллегами.

Блиц. Что вы делаете, когда не знаете, что делать? Путин: не уверен - не обгоняй, цена ошибки очень велика. Поэтому если я не знаю, что делать, я пытаюсь найти решение.

Жители города Струнино обратились по поводу единственной больницы, в которой начали закрывать отделения. Губернатор Владимирской области говорит, что ничего не закрывается, власти работают над проектом новой поликлиники.

На связь вышла министр здравоохранения Скворцова. Она говорит, что рак научились выявлять на более ранних стадиях, но достигнуто пока недостаточно.

Нужно уделить внимание ядерной медицине. А также строить новые онкоцентры, привлекать молодых специалистов.

ВВП: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по повышению продолжительности жизни.

Это невозможно без борьбы с заболеваниями, и в том числе с онкологическими.

В прошлом году на Прямую линию за помощью уже обращалась больная раком девочка. До этой линии она так и не дожила...

Нехватка лекарственных средств, очереди.

Нехватка в регионах онкологических центров

ОНКОЛОГИЯ

Переходим к теме здравоохранения

У него есть потенциал и в условиях атаки на него (с Запада), на пенсию его отправить было невозможно.

Полготовка к Олимпиаде, стадионы и прочая инфраструктура - это во многом заслуга Виталия Леонтьевича.

Путин: наши корабли и так непотопляемы! А Мутко ходь и нало подтянуть английский, его успехи на посту министра спорта и вице-преьмера очевидны.

Больше вопросов относительно переназначения Мутко. Есть и шутки. Моряки спрашивают: можно мы на кораблях будем рисовать его портрет, чтобы они стали непотопляемыми?

Путин: 6 лет он был вице-премьером, и один в поле не воин, справится.

Вопрос насчет Д.Рогозина, которого "бросили" на Роскосмос. Справится ли человек с журналистским образованием на этом посту?

в 2017 году - запущено менее 15 российских спутников

660 с лишним спутников намерена Россия запустить в ближайшие годы. Это еще одно направление, где будет прорыв

Мы должны вернуть себе компетенции, хотя конкуренция большая. Это нормально. У нас есть планы по сотрудничеству.

Ответ предсказуем- первый спутник был советским, Гагарин и так далее.

Возможно ли возродить технологию "Бурана" и какие планы у России на освоение космоса?

Юрист из Санкт-Петербурга. Россия была из двух космических держав, где реализован проект многоразового корабля.

А теперь видео-звонок из "виртуального пространства"

Ну, теперь Краснова будет точно больше зарабатывать на корпоративах. И в Инста подписчиков прибавится

И государственная машина придумает для них налоги.

И говорит, что вы же зарабатываете - и, похоже, неплохо - на рекламе. Государство обязано формализовать эти отношения.

Президент делает комплимент Наталье

На связи комик и блогер Наташа Краснова, 38 лет. "Когда блогерство станет профессией?"

Пространство свободы нельзя ограничивать

Но запретами много не добьешься.

"Террористы пользуются зашифрованными мессенджерами, их не отследить".

Я в курсе ситуации с Телеграм, говорит Путин.

В интернете ходят слухи о закрытии инстаграма и ютьюба. Это правда?

Впервые в истории Прямой линии - на площадке в Москва-Сити собрались блогеры. Их общая аудитория - ок.20 млн человек

О! Теперь вопросы задают популярные блогеры.

Ссылается на Минские договоренности.

Нынешним киевским политикам не нужны избиратели из Донецкой и Луганской областей.

Говорит, что грядущие выборы в Раду и президента Украины влияют на проблему с ДНР и ЛНР.

В блокаде территорий.

Обвиняет Украину в обстрелах мирных жителей.

Путин говорит, что если такое произойдет, то оно будет иметя тяжкие последствия для украинской ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Ему кажется, что украинская армия воспользуется началом ЧМ по футболу и начнет боевые действия на Донбассе

Видео-ролик ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА, советник главы ДНР

Писателям везет - говорит ведущий. Еще один мастер слова дозвонился в студию.

Продолжает речь об амнистии капиталов, о том, что нужно бизнесменам надо помочь.

Президент вмешивается в управление беседой.

Все думают: как бы создать новые валюты? Они пилят сук, на котиором сидят! Но все это тоже пройдет!

США своими шагами подрывает доверие к доллару

Рассуждает о доверии на мировых рынках, о долларе

Когда ситуация стабилизировалась, собственники остались хозяевами предприятий, а государство пополнило доходы. Это наши национальные интересы, убежден Путин

Припоминает кризис 2008-го года, проблемы с маржин-коллами российских компаний, когда государство помогло многим предприниателям.

Путин говорит, что предупреждал об этом давно. И рекомендовал держать капиталы в России, вкладывать их на родине и т.п.

"Российский бизнес "кошмарят" в Лондоне" - что делать?

Мы готовы принять участие в расследовании, но нам не дают такой возможности.

Если бы это было боевое отравляющее вещество, они бы умерли в течение нескольких минут, говорит президент.

"Будет ли Россия отвечать на обвинения в отравлении Скрипалей?", - спрашивает студентка.

Путин цитирует "Джентльменов удачи": "Кушать подано! Садитесь... есть, пожалуйста". В оригинале было грубее, президент сказал, что не будет продолжать.

Это неприемлемо - США распространяет свою юрисдикцию по всему миру

Это возвращает нас к тому, что нужно выработать твердые правила поведения в сферах международного взаимодействия.

Мировые лидеры видят, что происходят. Говорят уже публично, что США ведет себя неадекватно

Тема: Торговая война между США, Евросоюзом и остальным миром

На этих проблемах надо сосредоточить внимание.

Надо с одной стороны поставить заслон экстремизму, пропаганде фашистских идей и суицида

Переходим к международным вопросам

Я с вами согласен - говорит Путин. Мы не пойдем по пути сжигания книг, как предлагал Фамусов из "Горе от ума"

Ревнителям следует тогда судить и классиков. Нет ли смысла остановить тех, кто "закатывает" мнения, особенно молодых.

Но сейчас много тревожных примеров, особенно из провинции. Люди размещают невинные посты в интернете, за что их судят.

Россия всегда была страной свободомыслия, говорит Шаргунов

Звонит из Приморья.

На связи писатель Сергей Шаргунов.

За то, что они не видят в своем глазу "бревно", а Евросоюз критикует всех вокруг за нарушение прав человека.

Но Россия ведет диалог с партнерами, и Путин надеется, что властям Прибалтики станет когда-нибудь стыдно.

Сам термин-то придуман в Латвии и Эстонии, чтобы дискриминировать русскоязычных.

Что касается русскоязычных в странах Балтии - то Россия постоянно напоминает об ущемлении их прав, особенно неграждан.

Вопрос №337 с сайта: "ВВП, примите меру против Латвии! Почему запрещают учиться на РУССКОМ?! Введите санкции!"

Пора уже сесть за стол переговоров - призывает Путин Запад.

Путин вспоминает ответ вроде бы Эйнштейна - "не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая, но Четвертая - камнями и палками"

СМС: БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА???

Но надо делать наоборот! Дружить надо, конструктивно. И якобы во многих странах Запада тоже приходят к пониманию этого

Они видят в России угрозу, конкурента. Но это ошибочная политика, уверен Путин

ВВП: "Это способ сдерживания России. Как и санкции, бесконечные обвинения создают базу для сдерживания"

Цитата: "Ощущения такое, что Россия виновата во всем! Кругом санкции..."

Много вопросов по отношения России с Западом.

Идем далее

Президент уверен, что Дальний Восток развивается, там открыли федеральный университет.

Жаль, что инженеру приходится быть маляром. Хотя это тоже достойная профессия.

Теперь рынок труда на Дальнем Востоке.

Вчера или позавчера правительство РФ "обнулило" НДС на авиаперевозки.

По поводу билетов: есть спец.программы дл разных возрастных групп. Надо расширить географию и время применения субсидий.

Путин сначала благодарит всех за подготовку Прямой линии

На перелет Москва-Уссурийск семье абонента приходится тратить 150 тысяч рублей. Как быть?

Звонок из Уссурийска - как удачно, прямо по теме авиаперелетов!

Еще жителям Приморья и Дальнего Востока сложно и дорого путешествовать по стране.

В регионе также острая нехватка рабочих мест дл яквалифицированных специалистов. Например, инженеру-авиатехнику приходится сейчас красит крыши.

Местным жителям кажется, что лучшие участки разобрали чиновники.

Много обращений по Дальнему Востоку. Например, дальневосточный гектар. Участки выделяют так далеко, что до них не добраться.

Слово волонтерам колл-центра

Оперативно подключили губернатора Томской области. Клянется разобраться.

И такие семьи нужно поощрять, уверен президент.

Путин: "Мы должны стремиться, чтобы у нас все семьи были такими, как Ваша!"

Женщине кажется, что в Томской области нарушают федеральный закон.

"Сколько мне еще ждать?!", - вопрошает Наталья Николаевна из Томска. На сегодня она в очереди трехсотая с лишним. В регионе ей сказали что нужно ждать.

"Мы хотим приучать детей к труду, к любви к русской земле!"

Как будут выделять земельные участки многодетным семьям?

Возможность задать вопрос в соцсетях и с мобильных устройств. В очереди - 7 тысяч челвоек

На связи многодетная мать из Томска

Путин: "Такой традиции у нас нет. И вообще это прерогатива Госдумы".

Вопрос из соцсетей: сохранится ли традиция амнистии заключенных после вступления в должность президента?

Президент надеется, что и с футболом будет так же

Путин вспоминает, ка кперед Олимпиадой в Лондоне общался с тренером по дзю-до. Тот его заверил, что готовились точечно к Играм и выиграли-таки с невиданным результатом

"Категорически нельзя допустить, чтобы на стадионах появились рынки!!!", - обращается Путин к руководителям регионов.

Приводит в пример Сочи, где объекты востребованы и после Олимпиады-2014. В Сочи, кстати, после ЧМ переедет футбольный клуб "Динамо" (С-Пб).

Вопрос был в том, чтобы после ЧМ инфраструктура не простаивала. Путин убежден, что она должна работать на развитие массового спорта.

Газзаев просит, чтобы футбол остался в поле личного внимания Путина. И здесь без "ручного управления" не обойтись. Ведущие допытываются: "Каков Ваш вопрос?"

Но тренер желает президенту крепкого здоровья и заступничества святых.

И конечно, нельзя обойтись без темы чемпионата мира по футболу, который стартует на следующей неделе. На линию с ВВП вывели тренера Валерия Газзаева и эксперта Евгения Ловчева.

А теперь о футболе.

Путину показали фотошутку о повышении цен на бензин с изображением Путина и "Лада Калина".

Вице-премьер Козак: мы договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен.

Соединяются с министром энергетики Новаком. Докладывает о текущей ситуации. Признает проблему, но говорит, что рост цен уже остановлен. Дефицита топлива нет.

Видеовопрос о росте цен на топливо. Путин: правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Рост цен недопустим.

Путин: наша задача - уменьшить бедность в два раза.

На реализацию задач, поставленных Путиным, нужно дополнительно еще 8 триллионов рублей.

Налоговая политика должна быть стабильной, подчеркивает Путин. О повышении налогов: 8 трлн из воздуха не синтезируются.

О новом правительстве: если бы в правительство пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года. У нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.

Путин рассказывает о результатах прошлого года: у нас исторический минимум по инфляции.

Два года назад спрашивали, через какую полосу проходим - черную или белую. Путин тогда ответил, что серую. Сейчас говорит, что двигаемся в сторону устойчивого белого цвета.

А вот и Путин. Опоздал меньше чем на 10 минут.

В этот раз в зале нет зрителей, зато присутствуют волонтеры.

Первая прямая линия с момента нового вступления Путина в должность.

Прямая линия начинается!

А вот немного о сегодняшней прямой линии. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/segodnya-putin-v-16-j-raz-stanet-dlya-rossiyan-ezhegodnoj-poslednej-nadezhdoj-o-chem-prosyat-sejchas-prezidenta-na-pryamoj-linii?id=82573479

Итак, до прямой линии остаются считанные минуты, а мы пока вспомним, как она прошла в прошлом году. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/tekstovyj-onlajn-pryamaya-liniya-s-prezidentom-rf-vladimirom-putinym-o-sankciyah-otnosheniyah-s-ssha-i-vnukah?id=78569683