ВИДЕО И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О военных расходах, Трампе, оппозиции и росте экономики

Сегодня, 14 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляли главный редактор ”Радио Палдиски” Олег Тесла, который, однако, был вынужден ее покинуть по личным причинам, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий. Вопроса представителям Эстонии задать не удалось.

Началось мероприятие в 11:00 и длилось чуть менее 4 часов.

Delfi вел текстовый онлайн мероприятия.