14.12.2017, 10:42

ВИДЕО И ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. О военных расходах, Трампе, оппозиции и росте экономики

 (134)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
3130775
3130775Foto: Michael Klimentyev, Sputnik

Сегодня, 14 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию представляли главный редактор ”Радио ПалдискиОлег Тесла, который, однако, был вынужден ее покинуть по личным причинам, московский корреспондент Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Антон Алексеев и представитель портала BaltNews Вадим Савицкий. Вопроса представителям Эстонии задать не удалось.

Началось мероприятие в 11:00 и длилось чуть менее 4 часов.

Delfi вел текстовый онлайн мероприятия.

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