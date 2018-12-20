ВИДЕО И ОНЛАЙН-БЛОГ: Хочет ли Путин править миром? Как его здоровье? Надо ли бояться ядерной войны? Как он относится к рэпу?

В этом году в Центре международной торговли в Москве собралось рекордное количество представителей прессы — 1702 журналиста.

rusDelfi следит за ходом этого важного события декабря в режиме онлайн.

Основные источники, на которые мы ссылаемся — Медуза, spektr.press и Gazeta.ru.

Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Сегодняшнее мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1702 журналиста.