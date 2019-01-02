ВИДЕО И ФОТО: В Вильнюсе произошло необычное ДТП — Audi ехал по стоявшим автомобилям

Автомобилем Audi управлял молодой гражданин Турции (1996 г.р.). Он рассказал полиции, что у него заболела нога, он нагнулся и нечаянно повернул руль.

Каким-то способом одна сторона Audi поднялась и левыми колесами проехала по боковой части BMW, затем автомобиль заехал на Škoda Superb, а потом на Opel. Особенно сильно был поврежден автомобиль Škoda — помят весь бок, сорван капот и т.д.

Проживающий в Литве гражданин Турции сказал, что здесь он учится. В его крови был алкоголь, но ничтожно малое количество — 0,07 промилле. Литовских прав у молодого человека нет, однако он уверял, что у него есть турецкие права.

Правда, при себе у него документа не было, а литовская полиция не может проверить эту информацию по турецкой базе данных. Поэтому молодого человека ждет наказание за вождение без прав.