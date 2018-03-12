12.03.2018, 11:50

ВИДЕО и ФОТО: В Непале разбился самолет, погибли около 40 человек

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Gazeta.ru
EST 37

Принадлежащий частной авиакомпании самолет US-Bangla разбился вблизи от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана в Непале, пишет Kathmandu Post.

Сообщается, что самолет упал на футбольном поле, расположенном к востоку от аэропорта, после того он не смог попасть на взлетно посадочную полосу, после чего загорелся.

Как сообщает Интерфакс, по меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на полицию Непала.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, еще 23 человека получили травмы и о состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

Katmandu Foto: Niranjan Shreshta, AP


Katmandu Foto: Niranjan Shreshta, AP



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