ВИДЕО: Хорватский генерал выпил яд на заседании трибунала в Гааге

Обвиненный в военных преступлениях боснийский хорват Слободан Праляк во время рассмотрения его апелляционной жалобы в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) объявил, что выпил яд.

Это произошло после того, как МТБЮ в среду, 29 ноября, объявил, что вынесенный бывшему генерал-майору Праляку в мае 2013 года приговор — 20 лет лишения свободы — оставлен без изменений.

Перед этим 72-летний подсудимый заявил: "Я — не военный преступник. Я не признаю этот приговор". После чего Праляк сделал глоток из принесенной им с собой емкости и заявил, что "выпил яд". Заседание было тут же прервано, сообщает агентство Reuters. Слободан Праляк был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Во время войны в бывшей Югославии Праляк командовал частями боснийских хорватов в непризнанной республике Герцег-Босны. Приговоры, вынесенные ему и еще пятерым боснийским хорватам, стали последними в истории МТБЮ. Трибунал, созданный в 1993 году, в декабре прекратие работу.