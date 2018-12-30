ВИДЕО: Губернатора Иркутской области подозревают в незаконной охоте — стрелял в спящего хищника в упор

При этом он подчеркивает, что "убийство спящих медведей — это уголовное преступление, а если его совершают группой лиц — то по предварительному сговору, за такое преступление можно на пять лет угодить в колонию". "Но о возбуждении уголовного дела и расследовании пока не слышно, хотя с момента публикации ролика прошло четыре месяца", — отмечалось в сюжете.

После этого в пресс-службе Левченко заявили, что все проверки подтвердили законность той охоты. "Мы ни с чем не связываем тот факт, что сюжет сделали спустя четыре месяца после обсуждений", — сказали в пресс-службе.

Между тем некоторые пользователи интернета в комментариях предположили, что таким образом в Кремле решили отстранить от власти губернатора-коммуниста, а затем поставить на его место представителя партии власти "Единая Россия".

Днем 28 декабря "убойный" сюжет об охоте Левченко показали в выпуске новостей на Первом канале. В сюжете охотовед Олег Пронин подчеркивает, что выстрел по медведю происходил прямо в чело берлоги без прицеливания, то есть зверь спал глубоким сном. Ведущий выпуска сказал, что это меньше всего напоминает охоту, а больше — безопасное для чиновника развлечение в виде убийства животного, отмечает сайт "Ирсити.ру".

"В конце декабря 2016 года мне позвонил Николай Васильевич Терещенко, сказал, что намечается историческое событие, необходимо встретиться, — рассказал в сюжете блогер Артем Павлечко, снявший видео охоты. — Медведь спал в берлоге, шатуном он не был. Также очередная ложь заключается в том, что охота была якобы в конце ноября. Убийство вот этого медведя, якобы шатуна, который спал в берлоге, было 5 января 2017 года. В это время охота запрещена. Это незаконно".

Сам Левченко на пресс-конференции по итогам 2018 года, комментируя ролик о той охоте, заявил, что она была законной. "И это было дважды проверено Следственным комитетом, было признано, что все законно, — подчеркнул губернатор. — Остальное — это уже те домыслы, которые я комментировать не буду".