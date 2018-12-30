30.12.2018, 10:42

ВИДЕО: Губернатора Иркутской области подозревают в незаконной охоте — стрелял в спящего хищника в упор

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Осторожно, кадры могут шокировать!
rus.delfi.ee
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Министерство внутренних дел РФ решило проверить растиражированную федеральными телеканалами информацию о том, что глава Иркутской области Сергей Левченко застрелил медведя, впавшего в спячку в берлоге, передает Newsru.com.

Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона", — сообщается на сайте МВД РФ.

В ходе проверки будут установлены точное время и место зафиксированных на видео событий, организаторы и участники охоты, дана правовая оценка их действиям. По результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Видеоролик о якобы незаконной охоте Левченко на спящего медведя впервые появился на YouTube еще в начале сентября, и Следственный комитет организовал проверку по этому случаю. В пресс-службе губернатора тогда заявляли, что эта охота произошла в ноябре 2016 года и была законной, убитый медведь был шатуном, а публикацию видео связали с грядущими выборами в Законодательное собрание региона, пишет Irk.ru.

27 декабря на телеканале "Россия" вышел сюжет об этой охоте и было продемонстрировано то же самое видео. "Судя по этим кадрам, глава региона решил лично завалить опасного хищника, только почему-то сделал это зимой, когда косолапые предпочитают мирно спать в своих берлогах", — комментирует ролик журналист канала.

При этом он подчеркивает, что "убийство спящих медведей — это уголовное преступление, а если его совершают группой лиц — то по предварительному сговору, за такое преступление можно на пять лет угодить в колонию". "Но о возбуждении уголовного дела и расследовании пока не слышно, хотя с момента публикации ролика прошло четыре месяца", — отмечалось в сюжете.

После этого в пресс-службе Левченко заявили, что все проверки подтвердили законность той охоты. "Мы ни с чем не связываем тот факт, что сюжет сделали спустя четыре месяца после обсуждений", — сказали в пресс-службе.

Между тем некоторые пользователи интернета в комментариях предположили, что таким образом в Кремле решили отстранить от власти губернатора-коммуниста, а затем поставить на его место представителя партии власти "Единая Россия".

Днем 28 декабря "убойный" сюжет об охоте Левченко показали в выпуске новостей на Первом канале. В сюжете охотовед Олег Пронин подчеркивает, что выстрел по медведю происходил прямо в чело берлоги без прицеливания, то есть зверь спал глубоким сном. Ведущий выпуска сказал, что это меньше всего напоминает охоту, а больше — безопасное для чиновника развлечение в виде убийства животного, отмечает сайт "Ирсити.ру".

"В конце декабря 2016 года мне позвонил Николай Васильевич Терещенко, сказал, что намечается историческое событие, необходимо встретиться, — рассказал в сюжете блогер Артем Павлечко, снявший видео охоты. — Медведь спал в берлоге, шатуном он не был. Также очередная ложь заключается в том, что охота была якобы в конце ноября. Убийство вот этого медведя, якобы шатуна, который спал в берлоге, было 5 января 2017 года. В это время охота запрещена. Это незаконно".

Сам Левченко на пресс-конференции по итогам 2018 года, комментируя ролик о той охоте, заявил, что она была законной. "И это было дважды проверено Следственным комитетом, было признано, что все законно, — подчеркнул губернатор. — Остальное — это уже те домыслы, которые я комментировать не буду".

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