16.05.2018, 12:24

ВИДЕО, ГРАФИКА и ФОТО: 27 месяцев строительства Крымского моста за три минуты

 (36)
rus.delfi.ee
EST 10

Вчера состоялась открытие Крымского моста. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. А 16 мая утром движение по мосту из Керчи было открыто для всех.

Смотрите, как проходила стройка моста в режиме таймлапс.

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