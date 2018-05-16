ВИДЕО, ГРАФИКА и ФОТО: 27 месяцев строительства Крымского моста за три минуты

Вчера состоялась открытие Крымского моста. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. А 16 мая утром движение по мосту из Керчи было открыто для всех.
Смотрите, как проходила стройка моста в режиме таймлапс.
Вчера состоялась открытие Крымского моста. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. А 16 мая утром движение по мосту из Керчи было открыто для всех.
Смотрите, как проходила стройка моста в режиме таймлапс.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
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