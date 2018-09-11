11.09.2018, 14:01

ВИДЕО │ Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: сделаю из него сочную отбивную

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Lenta.ru
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Директор Росгвардии Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "отбивную". Таким был ответ Золотова на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) расследование, посвященное нарушениям в ведомстве.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию", — заявил Золотов.

"Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную", — добавил генерал. Ролик с обращением доступен на официальном YouTube-канале Росгвардии, сообщает Лента.ru.

Он отметил, что ведомство совместно с органами контрразведки, военной прокуратурой и Счетной палатой активно работает над выявлением своих "коррупционных недостатков". "Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела", — подчеркнул Золотов.

В конце августа Навальный выпустил расследование, в котором рассказал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты, закупаемые для Росгвардии, выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его данным, это произошло после того, как в декабре 2017-го единственным поставщиком по распоряжению правительства стал крымский мясокомбинат "Дружба народов", который в настоящее время через цепочку компаний якобы принадлежит бывшему офицеру внутренних войск Борису Кантемирову, занимавшему ранее должность начальника Центрального архива внутренних войск МВД.

В ведомстве подобный рост цен сначала объяснили, в частности, сезонностью закупок, а затем заявили, что во всем виноваты поставщики, которые "демпинговали на этапе конкурса".

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