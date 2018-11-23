ВИДЕО: ФСО отработала "эвакуацию первого лица" из Кремля на веревке, свисающей с вертолета

Как отметил в интервью "Вечерней Москве" ветеран МВД, бывший сотрудник отдела милиции по охране Красной площади Юрий Пащенко, действия в воздушном пространстве Кремля могут проводить только сотрудники Федеральной службы охраны. "Это может быть любое специальное подразделение", — заявил руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин. По данным "Интерфакса", появившиеся в соцсетях кадры запечатлели тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.

В центре по связям с прессой и общественностью ФСО сначала отмалчивались, но потом пояснили, что в Москве проходили плановые учения. "У нас, что первый раз вертолеты с территории Кремля взлетают? Что тут удивительного?" — заявили РИА "Новости" в ФСО.

ТАСС в спецслужбе пояснили, что подобные учения проводятся ежегодно. "Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали", — сказали в Центре общественных связей ФСО.

Успокаивать общественность пришлось пресс-секретарю президента

Работники прессы также получили комментарий в Кремле. "Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего нет экстраординарного, — приводит РБК слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. — Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходит на каждой из них, — надо справляться в ФСО".

Другие вопросы, в том числе о том, планируется ли вторая фаза учений, Песков также переадресовал в Федеральную службу охраны.

Один из иностранных журналистов спросил у Пескова, верна ли информация "Российской газеты" о том, что построили вертолетную площадку в Кремле ("Российская газета" писала об этом в мае 2013 года. — Прим. РБК).

"Владимир Владимирович летает в Кремль и из Кремля с 2012 года. Хорошо, что "Российская газета" сейчас эту информацию раскопала", — ответил на это пресс-секретарь президента.