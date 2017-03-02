ВИДЕО: Фонд борьбы с коррупцией рассказал о ”тайной недвижимости” Медведева

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев владеет ”огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом”. Об этом говорится в публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Расследование было проведено на основе данных из Росреестра, выписок из разных реестров юридических лиц, а также на основе публикаций в СМИ и записей в социальных сетях.

”Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица”, — подчеркивается в расследовании. ФБК указывает, что ключевым элементом среди близких к Медведеву юрлиц являются несколько благотворительных фондов.

”Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно”, — заявила РБК пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Резиденция на Рублевке

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Миллиардер Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе, пишет ФБК со ссылкой на выписку из Росреестра. Навальный оценил эту недвижимость примерно в 5 млрд руб.

”Этот фонд [поддержки социально значимых государственных проектов] не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. Управляют фондом те же люди, что и фондами ”Дар” и ”Градислава”, владеющими резиденцией Медведева в Плесе и другими личными объектами премьер-министра”, — отмечается в расследовании ФБК. В самой выписке из ЕГРН не говорится, что речь идет именно об олигархе, там указан его полный однофамилец.

Фонд ”Дар”, указано в публикации, возглавляет одногруппник и друг Медведева Илья Елисеев. Навальный называет его одним из наиболее приближенных лиц к главе правительства. Так, Елисеев управляет агрокомплексом ”Мансурово” и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области, следует из данных ЕГРЮЛ. В той же области, отмечает фонд Навального, у главы правительства есть ”родовое поместье, которое он регулярно посещает”: ”На месте дома, когда-то принадлежавшего деду Медведева, построена часовня. Усадьба и десятки тысяч квадратных метров сельскохозяйственных угодий — собственность ”Мансурово”.

Среди членов совета директоров ”Мансурово” указан Андрей Медведев, которого ФБК называет двоюродным братом премьера. Он же является владельцем небольшой доли в фирме ”Сейм-Агро”. Основной же учредитель ”Сейм-Агро” — компания ”Курскпротеплица”, которая принадлежит фонду ”Соцгоспроект”, связанному с Медведевым.

Андрей Медведев отказался подтвердить РБК родственную связь с российским премьером. ”Это вопрос сугубо личный, я не считаю нужным на него отвечать”, — заявил он. Он также отметил, что ”со стороны указанного лица [Дмитрия Медведева] он не получал ни помощи, ни помех”. ”Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания. Это вымысел и фольклор”, — уверен Медведев.

Виноградник в Тоскане

На дочернюю структуру фонда ”Дар” записан дом на Рублевке и 20 га земли, которые до этого принадлежали управлению делами президента и были проданы, по оценке ФБК, ”в 200 раз дешевле рыночной стоимости”. ФБК ссылается на материалы судов и сведения из Росреестра.

Ученик Елисеева Филипп Полянский и бывший директор ”Дара” возглавляет компанию ”Цертум-Инвест”, указано в выписке из ЕГРЮЛ. Компания приобрела в Санкт-Петербурге исторический особняк, затем передала ”Дару”, после чего здание было перестроено в элитный дом из 29 квартир.

Елисееву принадлежит кипрский офшор Furcina, на который оформлены две морские яхты, говорится в выписках из кипрского реестра юрлиц. Их стоимость ФБК оценил в $16 млн. ”Мы видим их пришвартованными возле усадьбы Миловка в Плесе, которая является резиденцией Медведева. Обе яхты названы ”Фотиния”, что является церковным аналогом имени Светлана. Так зовут жену Дмитрия Медведева”, — обращают внимание авторы расследования.

На этот же офшор записана винодельня в итальянской Тоскане, указано в годовом отчете юрлица. ”После покупки управляющим винодельней стал Сергей Ступницкий — человек, до этого работавший директором другой винодельни, связанной с премьер-министром, анапского ”Скалистого берега”, — подчеркивает ФБК. Представитель компании Fattoria della Aiola, через которую Furcina контролирует производство вина, в комментарии RNS опроверг связь винодельни с Медведевым.

Связанный с Медведевым фонд ”Соцгоспроект”, по данным ”СПАРК-Интерфакс”, владеет долей в компании ”Скалистый берег”. Ей, в свою очередь, принадлежат виноградники в Анапе. Один из директоров ”Скалистого берега” впоследствии стал директором фонда ”Градислава”. На этот фонд ”запис​ана плесская усадьба” Медведева, пишут авторы расследования.

Помимо Елисеева ключевой фигурой в окружении премьер-министра ФБК называет Владимира Дьяченко. ”Этот человек занимается ежедневным управлением рублевской усадьбой в Знаменском, полученной в подарок от Алишера Усманова”, — указывает фонд Навального.

Пожертвования и кредиты

Навальный пишет со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, что у связанных с Медведевым фондов несколько источников финансирования. Во-первых, как отмечает ФБК, ”акционеры НОВАТЭКа Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли в уставный капитал фонда ”Дар” 33 млрд руб.”. Во-вторых, управляющая компания фонда ”Дар” получила кредиты от Газпромбанка на сумму 11 млрд руб., следует из отчетности финучреждения. ”Такая поддержка Газпромбанка объясняется очень просто. Главное доверенное лицо Медведева Илья Елисеев — заместитель председателя правления этого банка, — указывает Навальный. — Вместе с деньгами, полученными от олигархов, объем средств, вращающихся между медведевскими фондами и компаниями, почти 70 млрд руб.”.

Управляет всем имуществом премьер-министра компания ”Меритаж”. Такой вывод ФБК делает, например, на том основании, что фирма подбирает персонал для всех остальных юрлиц, связанных с главой правительства.

Представитель компании ”Металлоинвест”, которую контролирует Усманов, воздержался от комментариев. Представитель НОВАТЭКа отказался комментировать деятельность Михельсона в фонде ”Дар”. В компании ”Скалистый берег” сообщили, что расследование ФБК комментировать не будут.