ВИДЕО: Двигатель самолета с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону





В пресс-службе федерации также добавили, что на самолете не было пожара, а лишь случился "небольшой инцидент". Между тем в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. В ролике видно, что под крылом самолета, вблизи двигателя, полыхает огонь.

В авиакомпании "Россия" позднее изложили свою версию инцидента. "При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало", — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что "информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности".

Росавиация, в свою очередь, объявила, что будет проводить собственное расследование аварии с привлечением разработчика и изготовителя двигателя. "Росавиация проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон", — сообщил сотрудник ведомства.

В Росавиации также подчеркнули, что пожар в двигателе все-таки был: "При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла. Это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сняли его на камеры мобильных телефонов".

Футболисты сборной Саудовской Аравии проведут матч с Уругваем в Ростове-на-Дону в среду, 20 июня. Базируются и проживают саудовские спортсмены в Санкт-Петербурге, а в перерыве между матчами тренируются на базе футбольного клуба "Зенит".