ВИДЕО: Двигатель самолета с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону

Двигатель самолета, на котором футбольная сборная Саудовской Аравии направлялась в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Уругвая, загорелся в воздухе. Пилотам воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Россия", пришлось выполнять аварийную посадку. Представители авиакомпании эту информацию опровергают, однако в Росавиации однозначно заявили: воспламенение в двигателе действительно было, что и заснял на камеру мобильного телефона один из пассажиров.
Федерация футбола Саудовской Аравии на своей странице в Twitter сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. "Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной на данный момент направляется к месту своего жительства", — говорится в заявлении.