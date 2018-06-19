19.06.2018, 07:08

ВИДЕО: Двигатель самолета с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону

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NEWSru.com
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ВИДЕО: Двигатель самолета с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону
OKAZ / Twitter

Двигатель самолета, на котором футбольная сборная Саудовской Аравии направлялась в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Уругвая, загорелся в воздухе. Пилотам воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Россия", пришлось выполнять аварийную посадку. Представители авиакомпании эту информацию опровергают, однако в Росавиации однозначно заявили: воспламенение в двигателе действительно было, что и заснял на камеру мобильного телефона один из пассажиров.

Федерация футбола Саудовской Аравии на своей странице в Twitter сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. "Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной на данный момент направляется к месту своего жительства", — говорится в заявлении.

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В пресс-службе федерации также добавили, что на самолете не было пожара, а лишь случился "небольшой инцидент". Между тем в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. В ролике видно, что под крылом самолета, вблизи двигателя, полыхает огонь.

В авиакомпании "Россия" позднее изложили свою версию инцидента. "При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало", — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Собеседник агентства также добавил, что "информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности".

Росавиация, в свою очередь, объявила, что будет проводить собственное расследование аварии с привлечением разработчика и изготовителя двигателя. "Росавиация проведёт расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон", — сообщил сотрудник ведомства.

В Росавиации также подчеркнули, что пожар в двигателе все-таки был: "При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла. Это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сняли его на камеры мобильных телефонов".

Футболисты сборной Саудовской Аравии проведут матч с Уругваем в Ростове-на-Дону в среду, 20 июня. Базируются и проживают саудовские спортсмены в Санкт-Петербурге, а в перерыве между матчами тренируются на базе футбольного клуба "Зенит".

В первом матче ЧМ-2018 команда Саудовской Аравии разгромно уступила сборной России со счетом 0:5. После этого в местных СМИ появилась информация о том, что отдельных футболистов за столь позорное выступление ожидает наказание. Впрочем, футбольная федерация страны позднее опровергла эти слухи.

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