16.07.2018, 07:23

ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot

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"Жаль, что сейчас не 37-й год! Вы хотели Россию обос*ать?!!"
Lenta.ru
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FIFA World Cup Russia 2018
FIFA World Cup Russia 2018 Foto: Stanislav Krasilnikov, TASS

Финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме в рамках акции в поддержку политических заключенных.

Участникам Pussy Riot удалось перебраться через ограждения, прорваться сквозь стюардов и выбежать на поле. Одним из нарушителей порядка оказалась девушка. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

По утверждению активистов, они протестовали против незаконных арестов на митингах и выступали в поддержку политических заключенных. Свою акцию участники панк-группы назвали "Милиционер вступает в игру".

После инцидента участники Pussy Riot попали в полицию. Допрос активистов попал на видео. Нарушителям порядка объяснили, что ФИФА может наложить санкции на Россию из-за их выходки. Также сотрудник полиции поинтересовался у хулиганов, откуда те взяли полицейскую форму, и выразил сожаление, что сейчас "не 37-й год". Задержанный развел руками.

Матч сборных Франции и Хорватии прошел на стадионе "Лужники" в Москве. Французы победили со счетом 4:2 и взяли Кубок мира во второй раз в истории.

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