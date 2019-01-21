ВИДЕО: Десять человек погибли при возгорании судов около Керченского пролива

Инцидент в Керченском проливе случился вечером 21 января в 16 милях от Краснодарского края, южнее мыса Опук. Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. После взрыва на первом судне огонь перекинулся на второе.

Гражданские суда, загоревшиеся в Керченском проливе, находились на нелегальной стоянке, сообщает ТАСС. Отмечается, что корабли находились за пределами территориальных вод России. Агентство Reuters со ссылкой на источник в отрасли пишет, что во время инцидента в море был шторм.

Экипаж Candy составляет 17 человек (девять граждан Турции и восемь — Индии), на борту Maestro — 14 человек (по семь граждан Турции и Индии). По предварительным данным, россиян там не было.

Спасателям удалось спасти 14 человек. В результате инцидента, по последним данным, погибли 10 моряков. Поиски остальных членов экипажей продолжаются. К спасению членов команд горящих судов было привлечено около 10 кораблей.