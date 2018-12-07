07.12.2018, 10:11
ВИДЕО: Депутат Рады в прямом эфире ударил коллегу, назвавшего его "прислужником олигархата"
Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко стали участниками потасовки в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Драку затеял Барна после того, как его назвали приспешником олигархов. Запись инцидента опубликована в интернет-хостинге YouTube.
В ходе дискуссии на телеканале Олег Барна сказал, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о введении военного положения и бюджете страны.
На грубую попытку закрыть рот оппоненту Левченко ответил тем, что назвал Барну "прислужником олигархата". Он также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", передает РИА "Новости".
После словесной перепалки депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, уронил соперника на пол и вышел из студии.