ВИДЕО: Депутат Рады в прямом эфире ударил коллегу, назвавшего его "прислужником олигархата"

В ходе дискуссии на телеканале Олег Барна сказал, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о введении военного положения и бюджете страны.

На грубую попытку закрыть рот оппоненту Левченко ответил тем, что назвал Барну "прислужником олигархата". Он также заявил, что тот "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве", передает РИА "Новости".

После словесной перепалки депутат из "Блока Петра Порошенко" подошел к оппоненту, ударил его, уронил соперника на пол и вышел из студии.