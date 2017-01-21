Его зовут Джан Филиппо. Ему 9 лет. И он первый, кого достают из-под снежного завала через узкое снежное окошко.
Отвернувшись от камеры, взрослые мужчины плачут, потому что спустя 42 часа это кажется чудом — они продержались! Живы, не ранены, и даже не обморожены. Они сумели развести огонь и нашли что-то из еды. Вслед за Джан Филиппо появляется Адриана — мама мальчика. Пока ее укутывают в термоодеяло и несут в вертолет, она умоляет спасателей вернуться — в соседней комнате осталась ее дочь Людовика.
"Пожалуйста, найдите. Она жива!"
Адриана и Джан Филиппо — жена и сын Джанпьетро Парете. Это он накануне спасся чудом, потому что вышел на улицу к машине за таблеткой аспирина, оставив в фойе всю семью. А потом сумел дозвониться до друга, когда сошла лавина. Еще четырех человек живыми достанут из-под завалов одного за другим. Все они уже в больницах, состояние — удовлетворительное. Среди них еще двое детей — девочка 6 лет и 10-летний Эдуардо ди Карло. Девочку спасли вместе с родителями, мама и папа мальчика — пока среди пропавших без вести.
Вторую группу из пяти человек обнаружили и услышали после обеда. Это потому, что у спасателей теперь есть корректировщики — одна из спасенных 20 января сотрудниц отеля отказалась от госпитализации и на месте помогает сориентироваться бригадам, показывает, где копать. Это действительно бесценно, когда счет идет на часы, а от отеля осталась одна крыша.
Когда здание рухнуло, всю эту массу камней и бетона лавина протащила вперед на 10 метров к бассейну и СПА. Понять, где холл, где скорее всего в ожидании бульдозера находились постояльцы, просто невозможно.
Штаб спасательной операции развернут в 20 километрах от отеля в спортивном зале деревни Пенне. Это комната для совещаний, столовая для спасателей, за ним — вертолетная площадка. Дороги уже расчищены, но спасательные бригады забрасывают в горы вертолетами — так быстрее.
В зоне спасательной операции расчистили дороги, но в горы по-прежнему просят никого не пробираться — ни прессу, ни родственников. Все дежурят у штаба.
Потеплело, но этот плюс для спасателей — огромный минус: снег стал тяжелее, давит на обломки, есть риск обрушений и повторного схода лавины.
Ситуацию на склоне мониторят регулярно — 100 человек работают постоянно на разборе завалов: в случае ЧП их должны успеть эвакуировать.