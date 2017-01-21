В Италии спасатели достают из-под завалов пятерых выживших постояльцев отеля, который накрыла лавина. Несколько часов назад отсюда уже эвакуировали шесть человек, которые провели под тоннами снега почти два дня. Итальянские власти уже назвали это событие чудом, передает vesti.ru.

Его зовут Джан Филиппо. Ему 9 лет. И он первый, кого достают из-под снежного завала через узкое снежное окошко.

Отвернувшись от камеры, взрослые мужчины плачут, потому что спустя 42 часа это кажется чудом — они продержались! Живы, не ранены, и даже не обморожены. Они сумели развести огонь и нашли что-то из еды. Вслед за Джан Филиппо появляется Адриана — мама мальчика. Пока ее укутывают в термоодеяло и несут в вертолет, она умоляет спасателей вернуться — в соседней комнате осталась ее дочь Людовика.

"Пожалуйста, найдите. Она жива!"

Адриана и Джан Филиппо — жена и сын Джанпьетро Парете. Это он накануне спасся чудом, потому что вышел на улицу к машине за таблеткой аспирина, оставив в фойе всю семью. А потом сумел дозвониться до друга, когда сошла лавина. Еще четырех человек живыми достанут из-под завалов одного за другим. Все они уже в больницах, состояние — удовлетворительное. Среди них еще двое детей — девочка 6 лет и 10-летний Эдуардо ди Карло. Девочку спасли вместе с родителями, мама и папа мальчика — пока среди пропавших без вести.

Вторую группу из пяти человек обнаружили и услышали после обеда. Это потому, что у спасателей теперь есть корректировщики — одна из спасенных 20 января сотрудниц отеля отказалась от госпитализации и на месте помогает сориентироваться бригадам, показывает, где копать. Это действительно бесценно, когда счет идет на часы, а от отеля осталась одна крыша.

Когда здание рухнуло, всю эту массу камней и бетона лавина протащила вперед на 10 метров к бассейну и СПА. Понять, где холл, где скорее всего в ожидании бульдозера находились постояльцы, просто невозможно.

Штаб спасательной операции развернут в 20 километрах от отеля в спортивном зале деревни Пенне. Это комната для совещаний, столовая для спасателей, за ним — вертолетная площадка. Дороги уже расчищены, но спасательные бригады забрасывают в горы вертолетами — так быстрее.

В зоне спасательной операции расчистили дороги, но в горы по-прежнему просят никого не пробираться — ни прессу, ни родственников. Все дежурят у штаба.

Потеплело, но этот плюс для спасателей — огромный минус: снег стал тяжелее, давит на обломки, есть риск обрушений и повторного схода лавины.

Ситуацию на склоне мониторят регулярно — 100 человек работают постоянно на разборе завалов: в случае ЧП их должны успеть эвакуировать.