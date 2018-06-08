08.06.2018, 09:10

ВИДЕО: Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

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Интерфакс
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Власти Гватемалы подтвердили смерть 109 человек в результате извержения вулкана Фуэго, сообщает в четверг информагентство Associatеd Press; до этого было известно о 99 погибших.

При этом еще около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, так что окончательный список жертв может оказаться гораздо длиннее.

Между тем, спасатели приостановили поисковые работы в зоне бедствия. Государственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями объяснило это плохими погодными условиями: накануне прошел сильный дождь, существует высокая вероятность схода селей и лавин. Опасность для спасателей также представляет все еще не остывший вулканический пепел. Кроме того, с момента извержения прошло 72 часа; это означает, что вероятности найти кого-то из людей, оставшихся под обломками, в живых, крайне мала.

Многие родственники пропавших без вести пытаются продолжать поиски сами, подвергая себя большой опасности.

Извержение вулкана Фуэго началось 3 июня. Из района бедствия эвакуировали более 3 тыс. человек, в популярном у туристов городе Антигуа закрыт аэропорт.

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