08.06.2018, 09:10

ВИДЕО: Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

 (1)
Интерфакс
EST 1

Власти Гватемалы подтвердили смерть 109 человек в результате извержения вулкана Фуэго, сообщает в четверг информагентство Associatеd Press; до этого было известно о 99 погибших.

При этом еще около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, так что окончательный список жертв может оказаться гораздо длиннее.

Между тем, спасатели приостановили поисковые работы в зоне бедствия. Государственное агентство по борьбе со стихийными бедствиями объяснило это плохими погодными условиями: накануне прошел сильный дождь, существует высокая вероятность схода селей и лавин. Опасность для спасателей также представляет все еще не остывший вулканический пепел. Кроме того, с момента извержения прошло 72 часа; это означает, что вероятности найти кого-то из людей, оставшихся под обломками, в живых, крайне мала.

Многие родственники пропавших без вести пытаются продолжать поиски сами, подвергая себя большой опасности.

Извержение вулкана Фуэго началось 3 июня. Из района бедствия эвакуировали более 3 тыс. человек, в популярном у туристов городе Антигуа закрыт аэропорт.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков, на счету которого сожжение, утопление и 52 удара ножом, стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

08.06.2018
Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов.
Подробнее

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев, а также концертный зал - для всех

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее


ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

08.06.2018
Вчера горела открытым пламенем новостройка Endover в квартале Вольта. А именно, здание на Теэстузе, 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро. Всю историю делает интересной то, что речь идет о построенном с помощью краудфандинга здании. Более тысячи инвесторов от частных лиц до более крупных фирм дали Endover около 1,1 млн евро на краудфандинговой платформе Crowdestate. Что будет с инвестициями?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
Подробнее

Читатель: у нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое

08.06.2018
"Уже много говорили на эту тему, но ничего не меняется. У нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое. Установлен такой предел дохода, при котором человек либо не может работать нормально, либо не получит пенсию по инвалидности. Но эти люди и так уже пострадали, поплатились своим здоровьем, почему же они должны лишаться еще и денег?" — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €

Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

08.06.2018
Социальная сеть Facebook оказалась вновь замешана в скандале с доступом к конфиденциальной информации пользователей. На этот раз открыть личные записи 14 млн участников позволила ошибка при тестировании новых функций, пишет РБК.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ