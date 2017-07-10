ВИДЕО: Большой пожар в торговом центре в Москве, есть пострадавшие

В Москве на Дмитровском шоссе загорелся торговый центр "Рио". Пожару присвоен четвертый ранг из пяти возможных, из торгового центра были эвакуированы несколько тысяч человек.

По словам собеседников Интерфакса и ТАСС, при пожаре пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе один ребенок. Они обратились за медицинской помощью.

Как сказал ТАСС замглавы центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, госпитализированы десять человек. Он подтвердил, что к врачам обратились 14 пострадавших.

Сведения о пострадавших подтвердили и в пресс-службе московского управления МЧС, однако их количество не уточнили.

В сообщении на сайте управления МЧС сказано, что сообщение о задымлении по адресу Дмитровское шоссе, 163А, корпус 1 поступило в 17:39. По этому адресу находится большой торговый центр "Рио".

В связи с плотным задымлением в здании пожару был присвоен четвертый ранг по пятибальной шкале.

"На данный момент пожарно-спасательные подразделения проверяют здание на наличие людей", — говорится в сообщении.

По информации Интерфакса, в здании могут оставаться люди.

Четыре человека могут находиться в торговом центре, подтвердил позже глава столичного управления МЧС Илья Денисов, пожарные пытаются добраться до того места, где они могут находиться.

Источник агентства рассказал, что очаг возгорания находится на цокольном этаже здания. Согласно сайту торгового центра "Рио", на цокольном этаже здания расположены океанариум и "Экзоопарк".

Площадь пожара — 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны. По словам источника РИА Новости, задымление в торговом центре могло произойти из-за короткого замыкании в электрооборудовании, которое установлено на "минус первом этаже здания".

Открытого горения в торговом центре нет, уточняет агентство.

В тушении пожара участвует пожарный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.