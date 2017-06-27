ВИДЕО: Башар Асад посетил российскую базу Хмеймим

Президент Сирии Башар Асад во вторник посетил базу российских воздушно-космических сил "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия, сообщают сирийские СМИ.

По имеющимся данным, Асад приехал на базу впервые. В отчете о визите СМИ опубликовали фотографии сирийского президента в кабине российского истребителя Су-35.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии. Российские самолеты базируются на аэродроме "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.

Как ранее сообщалось, по решению президента РФ Владимира Путина с 15 марта 2016 г. из Сирии был начат вывод части российской авиагруппировки, поскольку поставленная перед Минобороны задача выполнена. Путин при этом заявил, что пункты базирования российских Вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.

Спустя два дня Путин заявил, что Россия в случае необходимости оперативно увеличит численность группировки в Сирии. "Если потребуется, то Россия буквально за несколько часов способна нарастить свою группировку в регионе до размеров, адекватных складывающейся обстановке, и использовать весь арсенал имеющихся у нас возможностей", - сказал Путин.