ВИДЕО: Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

Полиция задержала водителя в черном пуховике, обстоятельства инцидента выясняются. В Скотланд-Ярде сообщили, что инцидент был воспринят как ДТП, однако вокруг здания парламента был выстроен полицейский кордон, на место прибыло большое количество полицейских. По словам свидетелей, полицейские вели себя так, как будто опасались, что автомобиль может быть заминирован.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018