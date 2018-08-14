14.08.2018, 11:02

ВИДЕО: Автомобиль врезался в заграждение рядом с парламентом Британии

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было опасение, что машина заминирована
NEWSru.com
EST
London
LondonFoto: Sam Lister, PA Wire/PA Images

Сегодня утром автомобиль врезался в забор рядом с парламентом Британии. Как сообщает Daily Mail, около 07:30 утра автомобиль серебристого цвета врезался в заграждения возле Вестминстера. Видеозапись с места инцидента опубликована в Twitter.

Полиция задержала водителя в черном пуховике, обстоятельства инцидента выясняются. В Скотланд-Ярде сообщили, что инцидент был воспринят как ДТП, однако вокруг здания парламента был выстроен полицейский кордон, на место прибыло большое количество полицейских. По словам свидетелей, полицейские вели себя так, как будто опасались, что автомобиль может быть заминирован.



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