ВИДЕО: Атакована охрана отеля Путина в Гамбурге; полицию забрасывают "коктейлями Молотова"

В этой гостинице остановился ряд мировых лидеров, прибывших в Гамбург на саммит "Большой двадцатки". В их числе и президент России Владимир Путин, южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Полиция сообщает об атаках демонстрантов с использованием коктейлей Молотова. В ходе беспорядков пострадали более ста силовиков/

Российской стороне неизвестно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился Путин, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в дни проведения форума G20 многие гамбургские улицы перекрыты, повсюду стоят заграждения, в небе барражируют вертолеты. К самим зданиям отелей не пускают никого, кроме обслуживающего персонала и членов делегаций, уточняет агентство.

В Гамбурге второй день продолжаются массовые акции антиглобалистов. Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, сообщила полиция. Протестующих начали разгонять водометами. Задержаны десятки антиглобалистов.

6 июля запланированная мирная акция протеста переросла в стычки с полицией, в результате которых пострадали не менее 76 полицейских. Трое были отправлены в больницу. Столкновения начались, когда полиция попыталась задержать участников акции "Добро пожаловать в ад", лица которых были скрыты масками.

Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб.