ВИДЕО: Арестанты приветствовали прибытие в тюрьму главного вора России

В сети появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, на котором арестанты приветствуют вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Запись опубликована в Telegram-канале ”112”.

На кадрах один из заключенных кричит остальным: ”Арестанты, давайте все вместе тепло поприветствуем нашего старшего брата, который сегодня заехал к нам на централ”. После этого арестанты желают Шакро Молодому ”крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самого светлого”.

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил Калашова за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приближенный вора в законе, криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец), был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии. Различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела.

Суд также признал главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.