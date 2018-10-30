ВИДЕО: Apple представила безрамочный iPad Pro и новый MacBook Air

30 октября в рамках анонсированного ранее мероприятия в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке компания Apple официально представила новые планшеты iPad Pro и ноутбук MacBook Air. Прямая трансляция презентации велась на сайте Apple.
Новый MacBook Air
Долгожданный многими пользователями MacBook Air стал компактнее и тоньше предшественника, а также получил 13,3-дюймовый Retina-дисплей с вдвое более узкими рамками и разрешением 2560*1600 пикселей, который почти на 50% лучше передает цвета. Вес обновленного MacBook Air, оснащенного двумя портами Thunderbolt, составляет всего 1,25 кг. Также в компании подчеркивают, что корпус ноутбука полностью изготовлен из переработанного алюминия.
Помимо этого, в Apple отметили новую клавиатуру с механизмом "бабочка" третьего поколения и увеличившийся в размерах тачпад. В правом верхнем углу клавиатуры расположен датчик отпечатков пальцев Touch ID, который позволяет разблокировать устройство и подтверждать покупки в Сети через сервис Apple Pay.
Что же касается процессора и памяти, то новый MacBook будет работать на базе процессоров Intel Core восьмого поколения с интегрированной графикой. В зависимости от версии ноутбук имеет 8 или 16 ГБ, а емкость встроенного SSD может достигать 1,5 ТБ.
Старт продаж нового ноутбука намечен на 7 ноября, а прием предзаказов начнется 30 октября. Стоимость самой доступной версии MacBook Air с процессором Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ составит 1199 долларов США.
iPad Pro
Что же до обновления линейки планшетов Apple iPad Pro, то представленная в Нью-Йорке модель доступна в версиях с дисплеями диагональю 11 (ранее 10,5) и 12,9 дюйма, пишет The Verge. При этом за счет уменьшения рамок экрана первая модель получила увеличенный дисплей, сохранив прежние размеры, а 12,9-дюймовый iPad Pro стал немного компактнее.
Новые iPad Pro стали первыми планшетами в истории Apple без домашней кнопки (это позволило уменьшить рамки дисплея со всех сторон). Взамен устройства получили поддержку системы управления жестами, которая дебютировала в iPhone X. Кроме того, оба планшета поддерживают систему распознавания лиц Face ID.
Если говорить о начинке новых iPad Pro, то устройства получили новый чип A12X Bionic с 8-ядерным процессором и 7-ядерным графическим процессором. По производительности в работе с графикой планшеты в Apple сравнили с игровой консолью Xbox One S. Объем встроенной памяти новых iPad Pro может достигать 1 ТБ.
Еще одним значимым обновлением линейки можно назвать отказ от разъема Lightning, который уступил место разъему USB-C, на что Apple не решилась пойти в случае с представленными в сентябре iPhone. Появление этого разъема среди прочего позволит будущим владельцам iPad Pro использовать планшеты для подзарядки своих смартфонов. Также планшеты получили по четыре динамика, 12-Мп камеру и обновленный стилус Apple Pencil, который поддерживает беспроводную зарядку — для этого его достаточно примагнитить к торцу планшета.
ТОП
Старт продаж новых планшетов Apple в странах "первой волны" намечен на 7 ноября. Стоимость планшета будет начинаться от 799 долларов для 11-дюймовой модели и от 999 долларов для 12,9-дюймового планшета. Покупателям будут доступны модели с 64, 256 и 512 ГБ памяти и с накопителем на 1 ТБ.