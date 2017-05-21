ВИДЕО: Алексея Венедиктова облили виски во время выступления в Петербурге

Активисты движения ”Другая Россия” облили главного редактора радиостанции ”Эхо Москвы” Алексея Венедиктова виски на сцене Александринского театра. Венедиктов принимал участие в публичной дискуссии с Александром Прохановым.

Сразу после того, как Венедиктов вышел на сцену, из зала выбежали несколько молодых людей и облили его алкогольным напитком. Потом один из них взял микрофон и объявил, что произошедшее является акцией ”Другой России”. Затем молодых людей увела со сцены охрана. Инцидент транслировался в прямом эфире на ютьюбе, его можно найти на видео после отметки 2:23:00.

После того, как активистов увели со сцены, беседа Проханова и Венедиктова началась.

Алексей Венедиктов рассказывал, что перед митингом 10 декабря 2011 года, который был посвящен итогам выборов в Госдуму и оказался одним из самых массовых акций протеста в истории современной России, он принимал участие в переговорах о деталях проведения акции с заместителем мэра Москвы Александром Горбенко и заместителем главы администрации президента Алексеем Громовым. Он, в частности, говорил, что приехал к Горбенко отметить окончание переговоров и ”привез с собой вискарь”. ”Выпили. С Громовым тоже”, — рассказывал он.

10 декабря 2011 года лидер ”Другой России” Эдуард Лимонов настаивал на проведении митинга протеста на площади Революции, однако по итогам переговоров в мэрии его было решено провести на Болотной площади. Лимонов впоследствии неоднократно критиковал это решение и утверждал, что из-за него протестная активность в итоге сошла на нет и не привела к желаемым результатам.