ВИДЕО: Акции протеста в Армении — шумовые гранаты, слезоточивый газ, столкновения с полицией

Уже 10 дней длятся акции протеста в Армении. На улицы столицы и других городов вышли десятки тысяч людей, недовольных избранием экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром.

В воскресенье 22 апреля очередное шествие оппозиции остановили в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства – водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ.

Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Никола Пашиняном и Сержем Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно. Полицейские разогнали митинг, а его организаторов во главе с Пашиняном принудительно удалили с места собрания. Позднее их задержали.

В понедельник, по сообщению местных СМИ, к акции присоединились десятки военных.