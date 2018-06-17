ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.

Издалека он заметил, что на обочине кто-то движется — это был бобр.

- Бобр в сухом сосновом лесу, рядом с песчаной дорогой! Если бы у меня не было видеозаписи о случившемся, никто бы не поверил мне, — заявил Лааксонен в среду в программе Yle Radio Suomi ”Luontoilta”, в которой специалисты отвечают на вопросы слушателей касательно природы.

Появление бобра у дороги было не единственным сюрпризом. Животное начало шипеть, и внезапно прыгнуло на Лааксонена.

Бобр обычно уступает человеку

По словам специалиста программы ”Luontoilta” Хейди Киннунен, бобры двигаются по ночам, когда ищут новую территорию обитания. Бобры обычно проживают год-два на территории своих родителей, а потом вынуждены искать свою территорию обитания. То есть, агрессивный бобр, вероятно, был как раз таким молодым животным.

По словам Лааксонена, бобры обычно уступают людям. В то же время, с ними лучше не играть, потому что у бобров очень острые зубы.

Лааксонен несколько минут записывал агрессивного бобра, а потом пошел подальше, чтобы дать животному успокоиться.