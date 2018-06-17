17.06.2018, 18:32

ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

 (7)
rus.delfi.ee
EST
ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста
Kaader videost, Yle

Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.

Издалека он заметил, что на обочине кто-то движется — это был бобр.

- Бобр в сухом сосновом лесу, рядом с песчаной дорогой! Если бы у меня не было видеозаписи о случившемся, никто бы не поверил мне, — заявил Лааксонен в среду в программе Yle Radio Suomi ”Luontoilta”, в которой специалисты отвечают на вопросы слушателей касательно природы.

Появление бобра у дороги было не единственным сюрпризом. Животное начало шипеть, и внезапно прыгнуло на Лааксонена.

Бобр обычно уступает человеку

По словам специалиста программы ”Luontoilta” Хейди Киннунен, бобры двигаются по ночам, когда ищут новую территорию обитания. Бобры обычно проживают год-два на территории своих родителей, а потом вынуждены искать свою территорию обитания. То есть, агрессивный бобр, вероятно, был как раз таким молодым животным.

По словам Лааксонена, бобры обычно уступают людям. В то же время, с ними лучше не играть, потому что у бобров очень острые зубы.

Лааксонен несколько минут записывал агрессивного бобра, а потом пошел подальше, чтобы дать животному успокоиться.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат мира по футболу: Германия - Мексика

17.06.2018
Действующий чемпион мира по футболу Германия в первом туре мирового первенства сыграет в Москве с Мексикой. Поединок пройдет в "Лужниках" (начало в 18:00). За главными событиями матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее

Прогноз на четыре дня: лето не отменяется, но обещают дожди и грозы

17.06.2018
Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, первая половина следующей недели будет в целом теплой, но дожди, столь долгожданные для горящих лесов, и грозы, лесам угрожающие, нам обещают каждый день, вплоть до четверга.
Подробнее


Как удержать молодых учителей в школах? Дело не только в зарплатах

17.06.2018
Выпускница программы „Noored kooli” (”Молодёжь в школу”) Сандра Фомочкин пишет в ”Учительской газете” о том, как она десять лет назад стала учительницей и после этого уже не смогла покинуть систему образования. Противостоять заманчивым предложениям из других сфер деятельности ей, по её же высокопарным словам, помогает сердце.
Подробнее


"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

17.06.2018
В субботу вечером автомобиль такси протаранил толпу пешеходов в центре Москвы. Произошедшее отчетливо походило на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств, однако столичные власти и силовики сразу объявили инцидент несчастным случаем. В доказательство своей версии городское управление МВД даже опубликовало видеозапись допроса водителя такси, где тот утверждает, будто с недосыпа перепутал педали. Однако кадры с места происшествия слабо соотносятся с его словами.
Подробнее

ФОТО С МЕСТА ПОЖАРА: Спасатели просят добровольцев помочь с тушением пожара в Википалу и в начале следующей недели

17.06.2018
В прошлое воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес. Площадь пожара к середине недели достигла 200 га, но дождь помог спасателям взять возгорание под контроль. Между тем, работы по тушению, к которым были привлечены и добровольцы, до сих пор не завершены.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Formose
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106582004
150,30 €
90,18 €

Воздушные шарики мероприятия, посвященного июньской депортации, стали причиной страшной ссоры между организаторами и мамами

17.06.2018
В четверг тысячи голубых воздушных шаров покрыли столичную площадь Вабадузе, как море слез. К сожалению, они же стали и причиной большой ссоры между некоторыми родителями и организаторами памятного мероприятия, посвященного депортации 77-летней давности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на финского журналиста

17.06.2018
Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром. Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо — он собирался записать в лесу пение ночных птиц, рассказывает портал Yle.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее