Вице-спикер Госдумы РФ сравнил современный Евросоюз с поздним СССР

Современный Европейский союз (ЕС) похож на СССР позднего периода, ”когда ни одно решение невозможно было принять самостоятельно, а бюрократическая машина не учитывала никакие национальные интересы”. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу, 24 марта, в ходе своего визита в Белград, сообщает ТАСС.

По его мнению, проводимая ЕС политика не имеет будущего.

”Конечно, мы не желаем нашим европейским соседям такой судьбы, но не надо впадать в эйфорию от того, что они могут предложить другим народам какую-то там мечту”, — заявил он, отметив, что ”пока, кроме общества потребления и защиты ЛГБТ-сообщества, они ничего нового не предложили миру”.

В тоже время Россия, отметил Толстой, стала ”врагом для коллективного Запада”, потому что предлагает альтернативную систему ценностей и ”делает это с уважением к международному праву”.

”То, что происходит в Сирии, то, что происходит на Украине, воспринимается ими (странами Запада — прим. ”Ленты.ру”) очень болезненно… Но Россия возвращается на мировую арену, и им придется с этим смириться”, — добавил вице-спикер.

В декабре прошлого года Толстой заявил, что потенциальный выход Великобритании из ЕС станет сильным ударом по идее европейского единства. По его словам, существующая в Евросоюзе система принятия решений ”не устраивает разные страны”.

”Поэтому я не верю в то, что это жизнеспособная конструкция. У меня есть ощущение, что лет через 15 лет не будет никакого Европейского союза”, — отметил депутат. При этом о признал, что идея объединить разные страны является одновременно и сильной стороной, и уязвимостью ЕС.