Вице-спикер Думы РФ посоветовал россиянам пить боярышник вместо лекарств из США

Зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо западных лекарств принимать кору дуба и заварить шиповник. Так он ответил на жалобы больного гипертонией политолога о том, что он вынужден пользоваться лекарства, произведенными в странах "вероятного противника". Накануне Госдума обсуждала ответные санкции против США, в законопроекте упоминался, в том числе, запрет на импорт ряда лекарств.

Дискуссия развернулась в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Президент фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Борис Надеждин рассказывал, что у него гипертония, с которой он справляется с помощью иностранных лекарств. "Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии", - указал он.

Надеждин добавил, что в советское время врачи прописывали ему для лечения отвар боярышника.

Толстой решил пошутить и предложил Надеждину вернуться к средствам народной медицины: "А вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте".