14.04.2018, 19:50

Вице-спикер Думы РФ посоветовал россиянам пить боярышник вместо лекарств из США

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NEWSru.com
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Pjotr Tolstoi
Pjotr Tolstoi Foto: Stanislav Krasilnikov, TASS

Зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо западных лекарств принимать кору дуба и заварить шиповник. Так он ответил на жалобы больного гипертонией политолога о том, что он вынужден пользоваться лекарства, произведенными в странах "вероятного противника". Накануне Госдума обсуждала ответные санкции против США, в законопроекте упоминался, в том числе, запрет на импорт ряда лекарств.

Дискуссия развернулась в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Президент фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Борис Надеждин рассказывал, что у него гипертония, с которой он справляется с помощью иностранных лекарств. "Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии", - указал он.

Надеждин добавил, что в советское время врачи прописывали ему для лечения отвар боярышника.

Толстой решил пошутить и предложил Надеждину вернуться к средствам народной медицины: "А вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте".

Позже в комментарии для радио "Говорит Москва" Толстой пожаловался на отсутствие чувства юмора у россиян: "Если люди шуток не понимают, остаётся только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись".

13 апреля депутаты внесли в Госдуму проект закона, предложив запретить ввозить в Россию алкоголь, табак, сельхозпродукцию, лекарства, а также сырье из США или тех стран, которые поддерживают американские санкции.

В Кремле на фоне бурного обсуждения заявили, что не знают о сути депутатских предложений, но верят в их полезность. Некоторые эксперты посчитали инициативу "логичным продолжением войны Кремля против собственного народа".

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