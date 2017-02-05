Вице-президент США увязал отмену санкций с поведением России

В ближайшие месяцы Белый дом сможет ответить на вопрос о судьбе введенных против России санкций, и этот ответ будет зависеть от действий России, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу ABC News. В ходе предвыборной кампании Пенс был напарником Трампа, поскольку в США президент избирается вместе с вице-президентом.

Пенс заявил, что США озабочены обострением ситуации на востоке Украины. Однако на вопрос ведущего, будут ли сохранены санкции до тех пор, пока ”Россия нарушает режим прекращения огня на Украине”, Пенс ответил, что ответ нужно ожидать в ближайшие месяцы.

”Это вопрос, ответ на который мы получим в ближайшие месяцы”, — заявил вице-президент.

”Просто это зависит от того, увидим мы или нет какие-либо изменения в позиции России, а также от возможности действовать в общих интересах”, — пояснил Пенс и добавил, что имеет в виду борьбу с ИГИЛ (”Исламское государство”).

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Пенс напомнил о позиции Дональда Трампа, который дал четко понять, что ”главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки ”Исламское государство”. По словам вице-президента, ”Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГ. И если у нас есть возможности для совместной работы, я думаю, президент [Трамп] подумает о перспективах для возобновления отношений”, сказал Пенс.

В воскресенье, 29 января, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что окончательного решения со стороны США по антироссийским санкциям пока не принято. ”Вчера был первый телефонный разговор между ними [президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом]. Мы продолжаем работать с ними [Россией] для борьбы с ИГИЛ, особенно в Сирии, для разрешения кризиса в Алеппо. Есть область, в которой мы вынуждены работать с ними, если мы собираемся победить ИГИЛ, и я думаю, что это первый шаг. Мы еще не приняли каких-либо решений относительно санкций”, — сказал Спайсер.

Он уточнил, что тема санкций не поднималась во время первого после инаугурации Трампа телефонного разговора президентов США и России.

Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, беседа президентов проявила взаимное уважение лидеров и готовность к совместной работе с опорой на национальные интересы. ”Они договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать”, — отметил тогда Лавров.

Через несколько дней в интервью австрийскому еженедельнику Profil Лавров заявил, что для восстановления отношений с Вашингтоном Москва готова пройти свою часть пути. Он уточнил, что позиция нового президента США Дональда Трампа ”внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях”.

”Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне”, — сказал Лавров, добавив, что в Москве всегда были готовы ”развивать предсказуемое сотрудничество”.