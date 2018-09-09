09.09.2018, 18:31

Вице-президент США Пенс отрицает, что обсуждал отставку Трампа и свое президентство. Он готов пройти проверку на детекторе лжи

 (2)
Gazeta.ru
EST
Mike Pence
Mike PenceFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что никогда не обсуждал возможную отставку президента Дональда Трампа и то, что он сам может в соответствии с конституцией занять высший государственный пост, если действующий глава государства досрочно сложить с себя полномочия, передает ТАСС. "Нет, никогда. И зачем мне это, Маргарет?" — сказал он в воскресенье в эфире телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос ведущей передачи This Morning ("Этим утром").

Такой вопрос ему был задан в связи с анонимной статьей, опубликованной 5 сентября в газете The New York Times, в которой некий американский чиновник признается в фактическом подрыве деятельности администрации Трампа. В ней говорилось, что в начале президентства Трампа в Белом доме обсуждали применение 25-й поправки к конституции, дающей право вице-президенту занять высший государственный пост, но никто из заговорщиков не хотел участвовать в конституционном кризисе.

Пенс также вновь отверг домыслы о том, что он является автором этой статьи, а также заявил, что автор материала ему не известен. "Я считаю, что автору этой анонимной статьи и, в частности, "Нью-Йорк таймс" должно быть стыдно", — подытожил он.

Майкл Пенс готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что он не является автором анонимной статьи в газете The New York Times, Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в воскресенье.

"Я бы согласился на это в мгновение ока и прошел бы любую проверку, которую администрация захотела бы провести", — сказал вице-президент США. Он отметил, что вопрос о том, следует ли принуждать американских чиновников к такой проверке, решать Трампу.

Пенс также подчеркнул, что автор статьи, "если он является сотрудником администрации высокого ранга, нарушил присягу, но не президенту, а конституции". "То, что кто-то буквально торжествует в связи с каждодневным созданием помех в выполнении программы, для реализации которой президент и я были избраны, это буквально атака на нашу демократическую систему, — указал вице-президент США. — И это должно получить всестороннее осуждение".

Вице-президента также спросили, возможно ли, что кто-то разместил статью специально, чтобы подставить его лично. "Я не знаю", — ответил он. Ранее СМИ заостряли внимание на том, что в публикации употребляется словосочетание "путеводная звезда", которое Пенс использовал в своих выступлениях.

В среду, напомним, в The New York Times появилась статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post , разгневанный Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.

Ранее почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?

09.09.2018
В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК=Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости?
Подробнее



Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

09.09.2018
Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
Подробнее


ВИДЕО: Константин Васильев о проигрыше грекам: нам не хватило мастерства и спокойствия

09.09.2018
В субботу, 8 сентября, в Таллинне состоялась первая игра сборной Эстонии в Лиге Наций против Греции. Итог встречи - 0:1, единственный гол забил полузащитник Фортунас. Смотрите комментарий капитана, лучшего игрока матча Константина Васильева.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

09.09.2018
В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
Подробнее




ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

09.09.2018
В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
Подробнее