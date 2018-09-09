Вице-президент США Пенс отрицает, что обсуждал отставку Трампа и свое президентство. Он готов пройти проверку на детекторе лжи

"Я бы согласился на это в мгновение ока и прошел бы любую проверку, которую администрация захотела бы провести", — сказал вице-президент США. Он отметил, что вопрос о том, следует ли принуждать американских чиновников к такой проверке, решать Трампу.

Пенс также подчеркнул, что автор статьи, "если он является сотрудником администрации высокого ранга, нарушил присягу, но не президенту, а конституции". "То, что кто-то буквально торжествует в связи с каждодневным созданием помех в выполнении программы, для реализации которой президент и я были избраны, это буквально атака на нашу демократическую систему, — указал вице-президент США. — И это должно получить всестороннее осуждение".

Вице-президента также спросили, возможно ли, что кто-то разместил статью специально, чтобы подставить его лично. "Я не знаю", — ответил он. Ранее СМИ заостряли внимание на том, что в публикации употребляется словосочетание "путеводная звезда", которое Пенс использовал в своих выступлениях.

В среду, напомним, в The New York Times появилась статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, "многие чиновники высокого ранга" в администрации США "прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации" части повестки дня президента и его "наихудших намерений". Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post , разгневанный Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.

Ранее почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.