Вице-президент США обещает НАТО и ЕС стабильную поддержку США

Вашингтон намерен четко придерживаться обязательств в рамках Североатлантического альянса, заявил вице-президент США. Об этом пишет dw.com.

Вице-президент США Майк Пенс от имени президента страны Дональда Трампа пообещал Евросоюзу и НАТО стабильную поддержку Вашингтону. "Соединенные Штаты поддерживают НАТО и будут четко исполнять свои обязательства в трансатлантическом альянсе", — заявил Пенс, выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Соединенные Штаты являются и всегда останутся важнейшим союзником европейцев, заверил Пенс. "Судьбы США и Европы неотделимы друг от друга", — подчеркнул он. По его словам, Соединенные Штаты и далее будут демонстрировать "свою верность Европе". "У нас общее прошлое, и у нас будет общее будущее", — указал вице-президент США.

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Одновременно он призвал РФ приложить усилия для деэскалации конфликта на востоке Украины. По словам Майка Пенса, необходимо призвать Москву к ответу, потребовав от нее выполнения обязательств, взятых ею в рамках минских договоренностей. США не отступят от этого требования, даже если Дональд Трамп будет искать пути нового сближения с Москвой, предупредил Пенс.

Кроме того Майк Пенс призвал союзников США по НАТО придерживаться договоренности о расходах на оборону на уровне 2 процентов ВВП. "Пришло время делать больше", — заявил он. До 2024 года все страны Североатлантического альянса обязались выйти на такой уровень оборонных расходов. Показатель США в данный момент составляет 3,6 процента ВВП.