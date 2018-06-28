28.06.2018, 08:26

Вице-президент США назвал темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

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NEWSru.com
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Mike Pence
Mike PenceFoto: STEVO VASILJEVIĆ, REUTERS

Президент США Дональд Трамп обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью Bloomberg.

"Имеется широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться", — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что в числе таких вопросов "экономические связи с США и Россией и странами мира".

По словам Пенса, среди тем, которые планируется обсудить, ситуация на Украине и в Сирии, а также вмешательство РФ в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: "Думаю, многое будет затронуто". "Он [Трамп] уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова", — подчеркнул он.

Пенс отказался пояснить, считает ли он возможным возвращение России в G7 и восстановление формата "восьмерки", передает ТАСС. "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", — сказал он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

В среду, 27 июня, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл с визитом в Россию, сообщил, что во время переговоров лидеры двух стран могут коснуться темы возвращения России в G8. Кроме того, на встрече, как полагает Болтон, будет обсуждаться предполагаемое вмешательство РФ в американскую политику.

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Путин и Трамп могут ответить на вопросы журналистов двух стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал изданию, "что стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет".

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