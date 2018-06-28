Вице-президент США назвал темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью Bloomberg.

"Имеется широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться", — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что в числе таких вопросов "экономические связи с США и Россией и странами мира".

По словам Пенса, среди тем, которые планируется обсудить, ситуация на Украине и в Сирии, а также вмешательство РФ в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: "Думаю, многое будет затронуто". "Он [Трамп] уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова", — подчеркнул он.

Пенс отказался пояснить, считает ли он возможным возвращение России в G7 и восстановление формата "восьмерки", передает ТАСС. "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", — сказал он.