28.06.2018, 08:26

Вице-президент США назвал темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

 (22)
NEWSru.com
EST
Mike Pence
Mike PenceFoto: STEVO VASILJEVIĆ, REUTERS

Президент США Дональд Трамп обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным широкий круг вопросов, включая экономические связи, ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью Bloomberg.

"Имеется широкий круг тем, о которых будет говорить президент и которыми необходимо заняться", — приводит агентство слова Пенса. Он уточнил, что в числе таких вопросов "экономические связи с США и Россией и странами мира".

По словам Пенса, среди тем, которые планируется обсудить, ситуация на Украине и в Сирии, а также вмешательство РФ в американские выборы. Говоря о последнем вопросе, Пенс добавил: "Думаю, многое будет затронуто". "Он [Трамп] уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова", — подчеркнул он.

Пенс отказался пояснить, считает ли он возможным возвращение России в G7 и восстановление формата "восьмерки", передает ТАСС. "Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом", — сказал он.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого Трамп заявил, что, возможно, встретится с Путиным во время своей поездки в Европу.

В среду, 27 июня, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл с визитом в Россию, сообщил, что во время переговоров лидеры двух стран могут коснуться темы возвращения России в G8. Кроме того, на встрече, как полагает Болтон, будет обсуждаться предполагаемое вмешательство РФ в американскую политику.

ТОП

Путин и Трамп могут ответить на вопросы журналистов двух стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал изданию, "что стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет".

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: ”Женщины в панике!” Пропажа в Тартумаа питона навела в округе шороху

28.06.2018
Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежал трехметровый питон, который может быть опасен. Питон может прятаться на деревьях, в кустах, гаражах.
Подробнее


Около воды за ребенком нужно смотреть в оба! Несчастные случаи наглядно это подтверждают

28.06.2018
Несколько недель теплой и солнечной погоды выгнали отдыхать на природу даже закоренелых почитателей камменых джунглей. А впереди еще целое лето… Чаще всего людей тянет к водоемам. И поскольку ежегодно в Эстонии тонут десятки человек, то спасатели не устают предупреждать отдыхающих. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого есть дети. Увы, тонут не только подвыпившие ”герои”, но и малышня. Причем, как показывает практика, смерть ребенка может обернуться еще и уголовным делом против родителя, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

28.06.2018
Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JS/03A
189,- €
122,85 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106442002
167,40 €
100,44 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Бразилия и Швейцария продолжают борьбу за медали

27.06.2018
В заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу Бразилия победила в Москве Сербию - 2:0 (1:0). Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе Е. В 1/8 финала бразильцы сыграют 2 июля в Самаре с Мексикой.
Подробнее

МНЕНИЕ: Закон о семье должен защищать детей, а не родителей-кукушек

28.06.2018
Когда-то ”неподкупные” из партии Res Publica прорвались в большую политику с лозунгом ”Заставим отцов-кукушек платить”, теперь Урмас Рейнсалу наоборот хочет смягчить порядок взыскания алиментов с нерадивых родителей.
Подробнее

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

28.06.2018
Агентство Bloomberg опубликовало в среду рейтинг 25 самых богатых семей мира. При подготовке были использовали данные из другого рейтинга — Bloomberg Billionaires Index. Но в список не были включены семьи, являющиеся миллиардерами в первом поколении, а также состояния, которые контролируются одним наследником.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


С воскресенья меняется номер службы техподдержки ID-карт

28.06.2018
С 1 июля услугу техподдержки пользователей ID-карт будет оказывать предприятие AS Tieto Estonia. Новый номер службы поддержки — 666 8888, при звонке действует обычный тариф звонков на настольный телефон. Получить помощь в службе поддержки можно будет по рабочим дням с 8 до 19 часов, сообщает Департамент государственной инфосистемы.
Подробнее