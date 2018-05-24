24.05.2018, 07:02

Вице-премьер Израиля: огонь по палестинцам предотвратил большее число жертв

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Deutsche Welle
EST 2
Gaza
GazaFoto: LEWIS JOLY/SIPA

Если бы палестинские демонстранты прорвались через границу, то погибших было бы гораздо больше, утверждает зампремьер-министра Израиля. Михаэль Орен ответил на провокационные вопросы в программе DW Conflict Zone.

Израиль использовал огонь на поражение против палестинцев, поскольку у него не было выбора, заявил заместитель премьер-министра Израиля Михаэль Орен в интервью DW. Он ответил на провокационные вопросы в программе Conflict Zone, очередной выпуск которой вышел в среду, 23 мая. Ведущий Тим Себастиан поговорил с политиком о недавних столкновениях израильских солдат с палестинцами, ядерной сделке с Ираном и критике ООН.

Комментируя столкновения в секторе Газа, Михаэль Орен заявил, что если бы палестинцы-демонстранты прорвались сквозь границу, то было бы гораздо больше погибших, в том числе и палестинцев. В то же время политик подчеркнул, что израильские военные должны будут отчитаться за каждый выстрел. "Мы ведем учет каждого совершенного выстрела и намерены провести расследование", — заявил заместитель главы израильского правительства.

Орен: Опасно именно соблюдение сделки Ираном

Что касается ядерной следки с Ираном, о выходе США из которой недавно объявил Дональд Трамп, то Михаэль Орен считает, что опасность заключается именно в соблюдении Тегераном всех условий соглашения. "Если ты — иранец, которому платят десятки миллиардов долларов за эту сделку, которые ты используешь, чтобы распространять терроризм на Ближнем Востоке, то почему бы тебе не придерживаться соглашения?" — отметил израильский политик.

Орен также ответил на критику Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хуссейна, который обвинил Израиль в том, что его власти держат палестинцев "запертыми в ядовитых трущобах с рождения до смерти". Вице-премьер Израиля отверг эти обвинения. "Он не просто не прав, он в корне не прав", — подчеркнул Михаэль Орен.

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