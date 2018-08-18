18.08.2018, 12:11

ВГТРК сообщила об обстреле своего журналиста в Донбассе. Он назвал это фейком

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bbcrussian.com
EST
UKRAINE-RUSSIA-CRISIS
UKRAINE-RUSSIA-CRISISFoto: FRANCISCO LEONG, AFP

Военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков опроверг сообщение своей же редакции о том, что попал под обстрел со стороны украинских военных в Донбассе. Он назвал этой фейком. Как так получилось?

Первое сообщение об обстреле съемочной группы ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") появилось на сайте телерадиокомпании "Вести.ru" в пятницу, 17 августа, в 17:10. Сейчас сообщение отредактировано.

В 17:46 это сообщение в своем терминале процитировало агентство Интерфакс.

"Съемочная группа Александра Сладкова, военного корреспондента ВГТРК, попала под огонь украинских военных в Донбассе. Журналисты ехали снимать последствия других обстрелов, которые стали уже регулярными", — говорилось в сообщении. В нем подчеркивалось, что инцидент произошел у населенного пункта Старомихайловка, никто не пострадал.

Позже агентство связалось по телефону с самим журналистом. "Все нормально, все живы — здоровы, обычная рабочая обстановка", — сказал Интерфаксу Сладков.

Однако в беседе с изданием "Аргументы недели" корреспондент ВГТРК опроверг заявление своей редакции о том, что оказался под обстрелом. "Когда мы приехали на место, там уже все закончилось, сняли последствия обстрела", — сказал он.

Утром в субботу, 18 августа, Сладков выступил в еще более жесткой форме в своем телеграм-канале. Пост озаглавлен "Как моя съемочная группа попала под обстрел" (первым внимание на него обратило издание Znak.com).

"Никак не попала. Это фейк. Неправда", — написал военкор ВГТРК.

"Знаю сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация. Но! Как вчера это все появилось ("съемочная группа "Вестей" попала под обстрел") — я так и не просек. Мы летели на всех парах из Старомихайловки, по которой действительно стреляли (но не по нам) и тут нате! Уже передают. Получите!" — возмутился журналист.

Сообщение ВГТРК, на которое ссылались многие российские СМИ, было впоследствии отредактировано. Теперь в нем идет речь о том, что украинские военные якобы обстреляли Старомихайловку на окраине Донецка, а когда туда прибыли представители Красного Креста, по населенному пункту снова был открыт огонь.

При этом в последнем абзаце говорится, что в мае этого года съемочная группа Сладкова попадала под обстрел, и тогда ранения получил звукооператор Игорь Уклеин.

Сам Сладков так объяснил свое возмущение в связи с ложным сообщением об обстреле их группы: "Может это и помогает раскрутке нашего имиджа "крутых парней из стали"… Но, как я потом буду смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом? Да и вообще, говорить неправду плохо, тем более репортеру".

Би-би-си не располагает комментарием ВГТРК по поводу этой ситуации.

Боевые действия в Донбассе начались в 2014 году после смены власти на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в прямом участии в них. Москва это отрицает и называет происходящее внутренним конфликтом на Украине. Западные страны ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма и ситуацией в Донбассе.

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