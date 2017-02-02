02.02.2017, 16:36

ВГТРК подала в суд на Первый канал

 (3)
rus.delfi.ee
EST
1 kanal
1 kanalFoto: Kaader videost

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала иск о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО ”Первый канал. Всемирная сеть”, которая распространяет за рубежом программы Первого канала.

Информации о сути разбирательства пока нет. В качестве третьей стороны к иску привлечена дистрибьюторская компания ”Серебряный экран”, пишет Медуза.

”Первый канал. Всемирная сеть” — дочерняя компания Первого канала. Она занимается созданием его зарубежных версий. Компания также управляет детским телеканалом ”Карусель” — совместным проектом ВГТРК и Первого канала.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии