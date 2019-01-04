Весело и страшно: куда свернет мировая политика в 2019-м

Можно предположить, что проблема миграции будет актуальной и в 2019 году, так как беженцы вряд ли захотят возвращаться в свои страны до того, как там прекратятся конфликты.

В любом случае ЕС придется активно взаимодействовать в этом вопросе с Россией: именно она после ухода США станет главным политическим игроком в Сирии, а также с Турцией, которая приняла на своей территории почти 3 млн беженцев.

РСМД: в ожидании февраля

Новый 2019 год может стать опасным годом для главных ядерных договоров в сфере международной безопасности. В начале декабря на саммите НАТО в Брюсселе Госсекретарь США Майкл Помпео фактически выступил с ультиматумом в адрес России: США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к соблюдению договора.

Это значит, что, если стороны не придут к общему знаменателю, в начале февраля нас ждет начало новой гонки вооружений.

Известно, что договор РСМД, подписанный еще в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет в Европе. Однако после отказа от договора они вновь могут там появится. Исключать этого нельзя, даже несмотря заверения Вашингтона в том, что этого не будет, а выход нужен им исключительно для создания противовеса КНР.

В случае, если договор будет расторгнут между США и Россией останется последняя ниточка в области ядерной безопасности: договор о Стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. При этом США пока не решили, хотят ли они его продлевать. Все это может привести к тяжелым последствиям и нарастающей угрозе ядерного конфликта, когда слова школьного военрука про ”ядреный взрыв” уже будут вызывать не смех, а страх.

Санкции: больше ада

Это слово, которое в России известно, наверно, любому школьнику, сегодня уже кажется привычным. Вашингтон ввел против Москвы уже десяток различных санкционных мер и останавливаться похоже не собирается.

Впереди нас ждут новые ограничительные меры, связанные с якобы несоблюдением Москвой конвенции Организации по запрещению химического оружия, а также так называемые ”санкции из ада”.

О новых ”адских” санкциях стало известно летом 2018-го. Американские сенаторы пообещали России ввести ограничения на транзакции с новым российским госдолгом и запретить долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для ”опорных” российских госбанков. Эти меры могли быть введены еще осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы. Кроме того, речь также может идти о понижении уровня дипломатических отношений между странами.

Вероятность принятия нового пакета санкций есть, так как нижнюю палату взяли под контроль крайне антироссийски настроенные демократы. В целом можно сказать, что санкции как инструмент политики будут главной дубиной Вашингтона в 2019 году.

Слабое утешение: все же экономическое давление — это чуть лучше, чем бесконечные войны, которые предыдущие администрации развязывали по всему миру.

Проблема 2020

В самих США ”боевой 19-й год” станет предвыборным и вновь обнажит проблему Демократической партии по поиску альтернативы действующему президенту Дональду Трампу. Это будет сложно: если раньше Трампа сами республиканцы могли назвать ”примкнувшим к ним Шепиловым”, то сегодня президенту удалось консолидировать позиции и взять партию под контроль.

Главная интрига в том, кого поставят в противовес Трампу демократы.